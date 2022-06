A qualche mese di distanza dal ritorno di framma tra Belén Rodriguez e Stefano di Martino, l’ex compagno di lei, Antonio Spinalbese, è tornato a parlare del suo rapporto con la showgirl argentina. Dalla relazione fra i due era nata, a luglio 2021, la piccola Luna Marì, la seconda figlia per la conduttrice, che nel 2013 aveva dato alla luca Santiago (figlio appunto di De Martino).

“Spero che fra loro, a questo punto, duri per sempre. Sarebbe un bene per i bambini, se non ci sono altri cambiamenti è meglio. Non possiamo più sbagliare“, ha dichiarato Spinalbese al settimanale Chi, esprimendo quindi la sua opinione riguardo all’amore rinato fra la ex compagna e il ballerino di Amici, impegnati da anni in un infinto “tira-e-molla”.

A far terminare la relazione tra i genitori di Luna Marì sarebbero stati proprio i punti di vista differenti sulla vita e sui figli. Se Antonio voleva dedicare tutta la propria esistenza a sua figlia, Belén ha sempre desiderato di far conciliare il ruolo di madre a quello di donna e lavoratrice. L’uomo ha infatti detto:

“C’è stato un cambiamento di quello che ciascuno voleva dalla vita, di quelle differenze che prima erano coperte dall’amore. Si sono spostati gli obiettivi di vita e abbiamo preso la decisione di seguire le nostre sensazioni. Io avevo scelto di affrontare la vita come padre, basavo la mia esistenza sulla famiglia. Mentre lei diceva che si potevano avere entrambe le cose, ovvero la famiglia e la propria vita. Non eravamo allineati “.

Ma Antonio Spinalbese non ha rimpianto gli anni trascorsi al fianco della conduttrice, ma ha affarermato di essere in contatto con lei solamente per questioni che riguardano la bambina.