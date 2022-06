Dopo le foto pubblicate dalla rivista Vero, sembrava che l’amore tra Arisa e Vito Coppola si fosse finalmente concretizzato. “Arisa se lo tiene stretto e questa volta non vuole farselo sfuggire“, si leggeva sulle pagine del settimanale. In realtà però le cose non sembrano essere proprio così. È stato infatti un commento della cantante a smontare in pochissimo tempo le speranze e l’entusiasmo dei fan.

Ma andiamo con ordine. Ad aprile 2022 – come riporta anche Fanpage – la cantante di Sincerità raccontava di essere innamorata del ballerino con il quale ha partecipato (e vinto) a Ballando con le Stelle. “Lui vuole la sua vita e vorrebbe che io ci sia senza essere invadente“, spiegava però lei, e aggiungeva: “Non stiamo insieme“.

Tuttavia il servizio dell’ultimo numero di Vero immortalava i due mentre passeggiavano per i Navigli di Milano, mano nella mano e poi anche mentre si scmabiavano un bacio. La rivista riportava:

Tra i due sono quasi sempre scintille, ma un bacio appassionato rimette tutte le cose al posto giusto. […] Lontani dai riflettori, in jeans e scarpe sportive, i due piccioncini fanno una passeggiata mano nella mano lungo i Navigli milanesi. Si baciano e si abbracciano, non curandosi dell’obiettivo che li rincorre. Questa volta lei sembra proprio non volersi far sfuggire la felicità ritrovata.

La fotografia del bacio ha però immediatamente fatto il giro di Instagram ed è stata ripresa da una fanpage dei due ha commentato: “Che bello rivedervi di nuovo mano nella mano“. A quel punto, però, è arrivata la smentita della cantante, che ha lasciato un brevisso commento sotto al post, scrivendo “È una foto vecchia“.

Come riportato anche da Novella 2000, l’interazione è stata ripresa dall’opinionista Deianira Marzano. L’entusiasmo di chi sperava di vedere finalmente realizzato questo amore si è sicuramente stato spento.