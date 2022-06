“Sto attento con i soldi perché voglio costruire un futuro per i miei figli“, ha dichiarato Sam Asghari in un’intervista a GQ. L’ex personal trailer, ora attore a tempo pieno, ha parlato del suo rapporto con Britney Spears e di come la coppia gestirebbe i propri soldi. A quanto pare i due non avrebbero un conto congiunto: “Vivo di lattuga, riso e caffè. Si tratta di 16 dollari al giorno, quindi posso occuparmene da solo“, ha spiegato Asghari.

Il 28enne, in una relazione con la popstar dal 2017, ha sottolineato:

“Non sono uno casalingo, sono una persona normale. Faccio molti acquisti perché a volte ho bisogno di cose specifiche quando si tratta di dieta. Non voglio spendere 200 dollari per qualcosa che posso acquistare a 60 dollari”.

Sull’anello di fidanzamento, ha inoltre precisato:

“Ho pensato che con i suoi gusti non avrebbe voluto qualcosa di super grande e super famoso. Le celebrità ottengono anelli da un milione di dollari. E di solito è anche gratis perché è tutta promozione, ma volevo che rappresentasse qualcosa. Volevo che provenisse dal mio cuore… Così ho disegnato un anello davvero bellissimo. È un taglio da principessa, per una vera principessa“.

Sam Asghari e Britney Spears, come è noto, hanno perso un bambino a causa di un aborto spontaneo. Dopo l’annuncio ufficiale arrivato con un post sui social il 14 maggio 2022, l’attore si era aperto commentando:

“Abbiamo sentito il vostro sostegno. Stiamo prendendo positivamente il tutto e andiamo avanti con il nostro futuro. È difficile ma non siamo soli. Grazie per aver rispettato la nostra privacy. Presto allargheremo la nostra famiglia“.

Asghari è tornato a parlarne e a GQ ha dichiarato: