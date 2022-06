“Poco più di 3 anni fa ho incontrato l’essere umano più straordinario di tutti“, così inizia la lunga lettera di Benjamin Mascolo, in cui ha annunciato la fine della relazione con Bella Thorne. I due, fidanzati e promessi sposi, si erano conosciuti nel 2019 e innamorati follemente, tanto che il cantante modenese – componente del duo Benji & Fede – si era trasferito in California, per vivere insieme alla sua dolce metà. Il messaggio commovente è stato condiviso sui social di lui, mentre l’attrice statunitense non si è dilungata: ha condiviso su Instagram solamente una fotografia di se stessa a letto, con la scritta: “Mi sveglio da sola“.

“Quel giorno la mia vita è cambiata per sempre e sono profondamente grato per ogni singolo momento che abbiamo condiviso insieme da allora. È stata un’esperienza davvero meravigliosa crescere con lei”.

Parole profonde, che raccontano il dolore per la fine di una storia davvero importante. Mascolo ha infatti aggiunto:

Grazie a questa persona ho imparato cosa significa l’amore incondizionato, qualcosa che avevo imparato solo con i miei genitorie non ero stato in grado di aprirmi di nuovo completamente nella mia vita da adulto prima di incontrarla. Ricordo una delle prime cose che mi ha detto quando abbiamo iniziato a frequentarci, qualcosa di così semplice ma profondo.

Nel corso della relazione ha imparato molto, come lui stesso ha dichiarato. Per Bella Thorne e Benjamin Mascolo inizia così un capitolo nuovo: