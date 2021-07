Ana Mena, dalla Spagna a Battiti Live 2021 con tormentone

Attrice, cantante e anche influencer. Ana Mena torna protagonista sul palco di Battiti Live 2021, la kermesse musicale estiva promossa da Radio Norba e condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Il 29 luglio – e non il 27, a causa di un cambio di programmazione sulle reti Mediaset –, su ItaliaUno, Ana duetterà con il rapper salernitano Rocco Hunt, sulle note della canzone Un bacio all’improvviso.

Nata in Spagna il 25 febbraio 1997, Ana Mena ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica nel 2006 quando ha vinto la dodicesima edizione del Veo Veo Awards, competizione musicale spagnola. Ha lavorato anche nel mondo della televisione, dove ha partecipato alla serie tv Supercharly e recitato nel film La pelle che abito, per la regia di Pedro Almodovar.

Il successo, però, è arrivato prima nel campo musicale, con il singolo No soy como tú crees, brano pop entrato tra le 50 canzoni più ascoltate su Spotify nel 2016. Molto famosa in Spagna, la cantante è stata scoperta anche in Italia grazie alla collaborazione con Fred De Palma, con cui ha inciso nel 2018 D’estate non vale, che ha conquistato il disco di platino. Un anno più tardi i due hanno pubblicato Una volta ancora – il singolo più venduto in Italia nel 2019 – di cui è stata rilasciata anche una versione spagnola dal titolo Se lluminaba con cui Ana ha vinto ben cinque dischi d’oro.

Nel 2020 è la volta di A un passo dalla luna, singolo realizzato in collaborazione con Rocco Hunt, che ha totalizzato cinque dischi di platino in Italia ed è stato ai vertici delle classifiche mondiali in America Latina, Francia e Spagna. Squadra che vince non si cambia, e i due ci riprovano l’anno dopo con Un bacio all’improvviso, che ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2021.

Per quanto riguarda la vita privata della cantante si sa davvero poco. Nel periodo della sua collaborazione con Fred De Palma si vociferava una relazione tra i due, categoricamente smentita da entrambi che si sono sempre definiti “ottimi amici”.