And Just Like That..., Carrie Bradshaw conquista con il suo sari (rivisitato)

Tempo di cambiamenti per Carrie Bradshaw and Co. Nel sesto episodio di And Just Like That…, in onda su Sky Uno sabato 15 gennaio, troviamo le nostre eroine pronte (più o meno), a fronteggiare numerose novità. E se è vero che gli ostacoli ci sono – e naturalmente sono imprevedibili – è altrettanto vero che Carrie, Charlotte e Miranda conoscono un modo eccellente per affrontarli: insieme (e con il vestito giusto).

E non è un caso se il titolo della nuova puntata è Diwali, in riferimento all’importante ricorrenza indiana che celebra la luce e simboleggia la vittoria del bene sul male. Una metafora, quasi, che esplica i sentimenti di Carrie, bloccata tra l’impossibilità di accettare i cambiamenti e le cose negative della sua vita e il bisogno di cancellare tutto e ripartire da zero. E proprio questa ricorrenza fornisce alla nostra eroina l’occasione per fare un passo avanti nella giusta direzione (accompagnata da un outfit davvero unico).

In questo episodio, infatti, Carrie accompagna l’agente immobiliare Seema, con la quale è nata una bella amicizia, a un’importante festa tradizionale indiana. Per l’occasione sfoggia un sari, abito tradizionale indiano, decisamente rivisitato e arricchito da qualche dettaglio particolare. Carrie infatti, opta per una lehenga “Lekha” di Falguni Shane Peacock, una gonna lunga e ricamata in modo intricato nei toni del rosso e con dettagli in oro, azzurro e bronzo.

Sopra, in versione piuttosto diversa rispetto a quella tradizionale, Carrie indossa una camicetta (in stile choli), che lascia parte del busto scoperto. Ma a completare – e a rendere il suo outfit completamente diverso dalla versione indiana – sono i capelli. Carrie, infatti, sfoggia un look con accessori fucsia floreali molto evidenti, distribuiti su tutta la lunghezza della treccia.

Si tratta di un look d’impatto (che ha sollevato anche qualche critica) e che si discosta dalla versione più tradizionale sfoggiata da Seema, che indossa un sari in organza di Tarun Tahiliani con un top dorato aderente sotto.