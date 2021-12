Sono bastati tre soli episodi di And Just Like That… per conquistarci definitivamente (e ferirci profondamente). In meno di due ore e mezza lo show ci ha fatto ridere, piangere, riportato indietro nel tempo e regalato nuovi outfit tutti da scoprire (e anche da copiare!). Del resto, i look, soprattutto quelli di Carrie Bradshow, (Sarah Jessica Parker), non sono solo unici e sbarazzini ma anche sempre adatti al contesto.

Dalle collane e ai cappelli unici fino alle iconiche scarpe, Carrie riesce ad esprime ogni grammo di ciò che è attraverso il suo stile, che diventa un vero e proprio specchio attraverso cui sbirciare le emozioni e le sensazioni del suo personaggio. E in questo reboot, nonostante i soli tre episodi, di emozioni ce ne sono state tantissime. Perciò ecco i look di Carrie che ci parlano del suo stato d’animo.

Non si può non cominciare con la prima immagine della serie, dove ritroviamo le tre amiche pronte per un pranzo veloce in un ristorante di Midtown, elegante ma informale. L’atmosfera è nostalgica, nonostante la fretta di Carrie che deve tornare a lavorare ad un nuovo progetto, un podcast. Una Carrie sempre in carriera dunque, dove la sua tenuta da lavoro è composta da un blazer di seta ornato da dettagli metallici, un cappello piumato e non una, ma ben due borse a tracolla. Un look che ben esprime il suo stile di vita turbolento, ma professionale, nella Grande Mela.

And Just Like That… pone anche l’attenzione sul periodo post-pandemia (e sugli sforzi di Carrie di prendere precauzioni contro il Covid-19). Infatti, mentre sale sull’ascensore dopo aver registrato il podcast, si infila dei guanti di diamanti ingioiellati prima di premere il pulsante. Dei guanti super stilosi che ci fanno vedere anche un’altra parte della vita della nostra protagonista preferita (che, qualsiasi sia la situazione, è sempre campionessa di stile!).

In questo secondo frame, la vediamo sfoggiare un outfit super chic adatto al suo prossimo appuntamento: il saggio di pianoforte della figlia di Charlotte. Abbina i tacchi a pantaloni cropped a gamba larga, una camicia asimmetrica con bottoni e un blazer color crema con un grande dettaglio floreale sulla spalla nella stessa tonalità di blu delle Manolos, LE scarpe per eccellenza. Un look allegro e sbarazzino, che ci racconta la sua gioia per l’evento (ma anche iconico per quanto riguarda la scena che verrà dopo).

L’abito funebre di Carrie è finora uno dei look più memorabili della nuova serie. Sebbene stia soffrendo per la terribile perdita, l’icona della moda mantiene la grazia che la contraddistingue, sfoggiando un mini dress nero con gonna svasata in stile Anni ’60, un filo di perle al collo e un fascinator nero sui capelli semplicemente divino. La gonna dell’abito presenta un morbido motivo cachemire, in equilibrio con l’assoluta semplicità del corpetto. Le sue scarpe legano insieme il sottofondo bianco della gonna e la pochette tempestata di perle. Dolore, accettazione, consapevolezza: quest’outfit ci racconta tutto questo.