And Just Like That...: Chris Noth escluso dal finale di stagione

Sembra che le vicende legate a And Just Like That… non abbiano mai fine: anzi, le notizie che riguardano i membri del cast hanno ormai oscurato ciò che davvero contava per i fan, la serie stessa. Questa volta al centro dell’attenzione è tornato Chris Noth: a pochi giorni dalla messa in onda dei primi episodi del revival di Sex And The City, il volto di Mr Big è stato accusato di molestie sessuali da due donne, e ora la produzione ha deciso di tagliare le scene in cui compare il suo personaggio.

Il marito di Carrie Bradshaw, diventato tale dopo lunghi anni di tira e molla, compare nella prima puntata della serie, per poi (attenzione spoiler) morire a causa di un attacco di cuore provocato da un allenamento troppo intenso sulla cyclette. Ma non avrebbe dovuto essere la sua ultima apparizione: per il gran finale di And Just Like That.., in onda il 3 febbraio, era atteso un cameo di Mr Big, che Carrie immagina di incontrare a Parigi, ricongiungendosi così con il suo vero amore, mentre ne sparge le ceneri nella Senna.

In seguito alle accuse di molestie però, gli sceneggiatori hanno deciso di tagliare la scena, evitando così di dare ulteriore spazio a Noth. Una decisione che è stata presa anche dalla CBS riguardo a The Equalizer, di cui l’attore è tra i protagonisti. Nonostante tutto, però, lui continua a dirsi innocente, sostenendo di aver avuto rapporti sessuali con le due donne che lo hanno accusato, ma del tutto consenzienti.

Intanto anche le colleghe e amiche di una vita, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis, hanno preso le distanze da Chris Noth, esprimendo tutto il loro sostegno alle (presunte) vittime. Ad allontanarsi dall’attore anche la moglie, Tara Wilson, che potrebbe mettere la parola fine ad un matrimonio durato vent’anni.