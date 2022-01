And Just Like That..., gli outfit sempre più romantici (e colorati) di Charlotte

Il ritorno sul piccolo schermo di And Just Like That… ha segnato anche una nuova era per gli outfit particolari e sempre alla moda sfoggiati dalle nostre protagoniste preferite. Carrie, Miranda e Charlotte, infatti, sono più in forma che mai, pronte a trascinarci nelle loro avventure da cinquantenni nella Grande Mela. E se è vero che per ogni occasione c’è uno stile adatto da sfoggiare, le nostre eroine l’hanno capito benissimo. E nei nuovi episodio del reboot di Sex and The City, disponibili in Italia su Sky Uno (il quarto va in onda il 1°gennaio 2022), puntano tutto su outfit dai colori sgargianti e coloratissimi.

Ne è un esempio Charlotte, che si riappropria senz’altro del suo stile romantico, accompagnandolo però da accostamenti di colori molto sgargianti, che illuminano i suoi look con forti contrasti e nuance brillanti. Ecco perciò i suoi quattro outfit più iconici sfoggiati finora in And Just Like That…

La nostra amata Charlotte York Goldenblatt è tornata in tutta la sua classe – ed efficienza – mentre con nonchalance porta a spasso il suo bulldog e sfoggia sacchetti per cacca di cane firmati Burberry. La gonna a pois blu di Kristin è firmata Balenciaga e il suo top bianco corto con le maniche a sbuffo è di Stella McCartney. In mano sfoggia una borsa a bauletto nei toni del blu: semplicemente divina.

In questo scatto Charlotte indossa un graziosissimo top a portafoglio bianco con maniche a sbuffo (disponibile in rete ad un prezzo che si aggira tra i 70 e i 100 dollari) e una gonna rossa a ruota semplicemente meravigliosa. Le decolleté a punta che sfoggia sono en pendant con la gonna: semplicemente unica.

In questa foto Charlotte indossa una gonna Zac Posen giallo sole e una camicetta bianca di Anne Fontaine. Ai piedi sfoggia delle meravigliose décolleté gialle Manolo Blahnik ‘BB’, mentre al braccio fa bella mostra di sé una borsa Dior ‘Bobby’ in pelle color “Latte”, con cuciture a sopraggitto (il cui prezzo si aggira tra i 2.500 / 3.500 dollari).

Era solo questione di tempo prima che vedessimo Charlotte sfoggiare il suo classico tweed. Questo grazioso vestito midi rosa è di St.John e abbraccia tutta la silhouette dell’attrice. La vita è messa in risalto da una cintura che si stringe sul busto en pendant con il vestito, e al braccio sfoggia una Louis Vuitton beige meravigliosa.