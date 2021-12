Tutto pronto per i primi episodi di And Just Like That. L’attesissima serie tv, revival della storica Sex and the City, arriva in Italia in contemporanea alla messa in onda americana. Lo show racconta in dieci episodi la vita delle nostre amate protagoniste, Carrie, Miranda e Charlotte – con la grande assenza di Samantha – a vent’anni di distanza dal gran finale del telefilm cult Anni ’90 nel 2004.

Le prime due puntate della serie tv sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW Tv, a partire dalle 09.00 di mattina del 9 dicembre 2021. Sabato 11 dicembre, invece, andranno in prima serata su Sky Serie, mentre il sabato successivo, 18 dicembre, sempre su Sky Serie partirà la versione doppiata in italiano.

Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) e Charlotte (Kristin Davis) sono, dunque, pronte a raccontarci i loro primi cinquant’anni tra impegni mondani, liti, nuovi e vecchi amori e, naturalmente, tantissimo shopping. Sappiamo già chi sono gli altri protagonisti della serie – tratta dal romanzo omonimo di Candace Bushnell – che hanno deciso di prendere parte al revival: Mario Cantone, David Eigenberg, Willie Garson (scomparso il 21 settembre, all’età di 57 anni), Chris Noth, Evan Hendler, David Eigenberg.

Tra i grandi assenti, come già annunciato da tempo, c’è Kim Cattrall che interpretava Samatha Jones, e non è ancora certo come questa sua assenza verrà spiegata nella serie tv. D’altro canto, sono tanti i nuovi volti che vanno ad aggiungersi al cast dello show: Sara Ramírez, Sarita Choudhury, Nicole Ari Parker, Karen Pittman. Anche per quanto riguarda la trama si hanno davvero poche informazioni: l’unica certezza è che le nostre beniamine sono tornate più in forma che mai e noi non non vediamo l’ora di seguire le loro folli avventure nella Grande Mela.