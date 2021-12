Carrie Bradshaw e la sua Fendi Baguette vanno (letteralmente) a braccetto. Soprannominata la prima borsa it, la Baguette è stata estremamente popolare sin dalla sua uscita nel 1997. E il suo immenso successo (quasi due milioni di modelli venduti in tutto il mondo), Fendi lo deve gran parte a Sex and the City, dove la borsa ha fatto la sua prima apparizione televisiva.

Dopo averla vista al braccio di Carrie Bradshaw, infatti, i fan della serie e gli amanti della moda si sono affrettati a prenderne una. Tanto che nel 2019, per ringraziare lo show della visibilità regalata alla sua Baguette, il brand ha presentato Sarah Jessica Parker in una campagna pubblicitaria dove l’attrice appare con l’amata borsa al braccio. E probabilmente, la più famosa delle baguette di Carrie Bradshaw è proprio la versione con paillettes viola.

Introdotta originariamente nella collezione Autunno/Inverno 1999-2000 di Fendi, la Baguette ha fatto il suo debutto nella terza stagione dello show: una scena rimasta nella memoria collettiva dei fan, dove Carrie subisce il furto della borsetta. Nell’episodio in questione, quando il ladro chiede a Carrie la sua borsa, lei risponde: “È una baguette“, dando vita ad un ironico gioco di parole.

E ora, esclusivamente per il reboot di Sex and The City – And Just Like That… – i cui episodi sono disponibili su Sky, Fendi ha lanciato una riedizione della Baguette con paillettes viola. E giusto in tempo, visto che il ritorno di Carrie, Charlotte e Miranda ha causato un aumento del 1011% sulle vendite della borsa. Inoltre, secondo la piattaforma americana WeThrift, le ricerche su Google per “Fendi Baguette” sono aumentate del 150%, rispetto al 24% registrato prima della messa in onda dello show.

Ricamata con paillettes viola di varie forme e dimensioni distribuite su tutta la superficie della borsa – al fine di creare un effetto 3D, la Baguette presenta la caratteristica chiusura FF. L’iconico accessorio compare nel terzo episodio di And Just Like That… intitolato When in Rome, disponibile, doppiato in italiano, su Sky il 25 dicembre. Se non avete ancora visto la puntata correte a rimediare e non perdete il ritorno – dopo quindici anni – della Baguette sul piccolo schermo!