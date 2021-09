Basato su fatti storici realmente accaduti, e documentati, La favorita è un film del 2018 con Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz, che va in onda in prima tv su RaiTre giovedì 9 settembre 2021. Diretto da Yorgos Lanthimos, la pellicola ha ricevuto una moltitudine di riconoscimenti, tra cui il Premio Oscar come migliore attrice protagonista a Olivia Colman.

La favorita racconta del triangolo carico di tensione, crudeltà, affetto ed erotismo tra l’ultima sovrana degli Stuart – e la prima del Regno di Gran Bretagna – la Regina Anna salita al trono il 1° maggio 1707, e due delle sue cortigiane: Sarah Churchill, duchessa di Marlborough, amica, amante e confidente della sovrana, e la giovane Abigail Hill, cugina di Sarah che, arrivata a corte, prese il suo posto nelle grazie della Regina.

La favorita è un film modernissimo, a tratti ironico, e mai scontato che mette al centro della scena il potere e le sue manipolazioni, l’amore e le sue storture, con tre interpreti straordinarie: Emma Stone e Rachel Weisz sono bravissime, ma Olivia Colman è addirittura magistrale, perfetta nel ruolo della Regina Anna, e regala la performance femminile dell’anno. Oltre all’eccellenza del cast e all’ottima trama, un altro motivo per non perdere questo film riguarda la sceneggiatura e le musiche azzeccatissime.

Il trailer ufficiale della pellicola è stato rilasciato a settembre 2018 ed è uscito nelle sale a gennaio 2019. Le riprese si sono tenute presso Hatfield House, nell’Hertfordshire, dimora e attualmente residenza di Robert Gascoyne-Cecil, VII marchese di Salisbury, che, come riporta Comingsoon, per il cinema è stata utilizzata anche in Orlando, nel Batman di Tim Burton, nei due film di Tomb Raider interpretati da Angelina Jolie e in The New World di Terrence Malick.

Presentato in prima mondiale al Festival di Venezia, dove ha vinto il Gran Premio della Giuria ed è valso una meritatissima Coppa Volpi a Olivia Colman, La favorita è uno dei film più premiati della stagione 2019, con dieci British Independent Film Awards conquistati, quindici nomination ai Critic’s Choice Awards e cinque ai Golden Globes. Nel cast della pellicola anche Nicholas Hoult, Joe Alwyn, Mark Gatiss, Jenny Rainsford, James Smith, Basil Eidenbenz.