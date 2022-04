Per la serata del 4 aprile 2022, il Teatro San Carlo di Napoli ospita un evento speciale: #StandWithUkraine – Ballet for Peace. Si tratta di uno spettacolo che unisce ballerini russi e ucraini, che danzano insieme sul palco per chiedere la pace tra i rispettivi Paesi, in guerra dal 24 febbraio. Gli artisti ucraini, però, hanno ricevuto minacce da parte di alcuni loro conterranei.

È accaduto proprio alla vigilia dello spettacolo: i ballerini sono stati minacciati, tramite i social network o messaggi sui loro cellulari personali, da connazionali che avrebbero intimato loro di non salire sul palco al fianco dei colleghi russi. A quanto pare, al termine delle prove generali, a mattina del 4 aprile, gli artisti non hanno in alcun modo negato la loro partecipazione all’evento, nonostante siano scossi dall’accaduto. Anzi, non vedono l’ora di andare in scena.

Anzi, i ballerini hanno voluto ancora una volta sottolineare come la loro arte sia in grado di andare oltre le divisioni politiche, posando per diversi scatti proprio insieme ai danzatori russi. È proprio questo l’obiettivo della serata al San Carlo (oltre, ovviamente, a chiedere la pace): dimostrare come il popolo russo e quello ucraino, al di là delle tensioni meramente politiche, non siano mai stati realmente in conflitto, e come l’arte e la bellezza possano superare ogni divisione. Stephane Lissner, sovrintendente del teatro napoletano, ha dichiarato a Il Mattino: