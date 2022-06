“Risponda pure, noi riprendiamo dopo”, con queste parole il maestro Riccardo Chailly si è rivolto a uno spettatore del Teatro alla Scala di Milano, reo di aver lasciato acceso il suo cellulare durante il concerto.

Il telefonino si era messo a suonare proprio nel bel mezzo del momento più emozionante del Macbeth, quello di Patria oppressa, in una delle serate del Piermarini dedicata ai grandi concerti verdiani. Uno squillo che giustamente il direttore Chailly ha trovato fastidioso e irrispettoso, tanto da fermare l’esecuzione e rivolgersi al pubblico e direttamente al proprietario del telefono:

“Vedete, amici, siamo in molti in questo grande viaggio verdiano con l’orchestra e il coro della Scala, ma non siamo soli, perché stiamo realizzando un’incisione per la Decca di Londra per cui saremo ancora molti di più. È una cosa importante. Patria oppressa con l’ostinato del telefonino non è possibile”.