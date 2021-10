A sei anni di distanza dall’ultimo disco, L’abitudine di tornare, Carmen Consoli ha pubblicato, il 24 settembre, il suo nuovo album, Volevo fare la rockstar. Un lavoro denso di emozioni e di racconti, in cui la cantautrice ripercorre i sogni di quando era bambina e che non l’hanno mai abbandonata, neanche quando è diventata un’artista affermata. Ma nelle sue canzoni, oltre al lato autobiografico, c’è anche una parte di denuncia, un racconto di un’Italia non sempre facile da vivere.

Dopo il lancio dell’album, la “Cantantessa” siciliana ha annunciato che sarà possibile sentirla cantare di nuovo dal vivo, in un tour che toccherà molti teatri italiani. Nel 2021 Carmen ha festeggiato i suoi 25 anni di carriera con un grande concerto all’Arena di Verona, e ora è pronta per ripartire con i live. Un tentativo di ritorno alla normalità, dopo più di un anno e mezzo di stop degli spettacoli dal vivo dovuto alla pandemia.

“Nel rispetto delle regole, in sicurezza ma con “impegno e coerenza”, Carmen Consoli torna a suonare sui palchi per riprendere lo scambio col pubblico lasciato in sospeso due anni fa“, si legge sul profilo Instagram della cantante. I concerti, ovviamente, sono soggetti alle restrizioni applicate dal Governo per limitare i contagi da Covid-19, anche se il Comitato Tecnico Scientifico potrebbe autorizzare un aumento della capienza dei teatri.

La data zero del Volevo fare la rockstar Tour è prevista per il 29 ottobre ad Assisi, per poi iniziare le date vere e proprie a partire dal 4 novembre al Teatro Regio di Parma. E poi Trento, Firenze, Pescara, Bari, Napoli, e molte altre. I biglietti sono già in vendita, e sono disponibili su TicketOne. Di seguito tutte le date:

29/10 – Assisi (PG) Teatro Lyrick (DATA ZERO)

4/11 – Parma Teatro Regio (Anteprima Barezzi Festival)

5/11 – Trento Auditorium Santa Chiara

8/11 – Firenze Teatro Verdi

13/11 – Pescara Teatro Massimo

15/11 – Bari Teatro Petruzzelli

16/11 – Napoli Teatro Augusteo

20/11 – Torino Auditorium Lingotto Musica

22/11 – Genova Teatro Politeama Genovese

24/11 – Bologna Teatro Duse

25/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

26/11 – Milano Teatro degli Arcimboldi

30/11 – Cagliari Teatro Lirico

10/12 – Senigallia – Teatro La Fenice

11/12 – Padova – Gran Teatro Geox

15/12 – Catania Teatro Metropolitan

16/12 – Catania Teatro Metropolitan

17/12 – Palermo Teatro al Massimo

18/12 – Palermo Teatro al Massimo

26/12 – Roma Auditorium Parco della Musica

27/12 – Roma Auditorium Parco della Musica