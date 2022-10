Angelina Jolie: Brad Pitt è stato violento con noi e con i nostri figli, per questo ho chiesto il divorzio.

I motivi per i quali Angelina Jolie aveva deciso di divorziare da Brad Pitt non erano mai stati esplicitati, anche se erano numerose le voci che si rincorrevano con le ipotesi più differenti. A fare chiarezza sull’argomento, però, è stata la stessa attrice in occasione della causa che li vede fronteggiarsi per la suddivisione della proprietà agricola di Château Miraval, che produce un vino molto pregiato. Secondo i documenti depositati dalla Jolie, l’ex marito sarebbe stato violento sia con lei che con i loro figli.

Secondo uno scoop del New York Times, nei documenti che sono stati depositati dagli avvocati della Jolie ci sarebbe il racconto dettagliato di quel volo del 2016 durante il quale Brad Pitt, in preda all’alcool, avrebbe ripetutamente colpito la moglie e poi avrebbe rovesciato birra e vino sia su di lei che sui figli, in particolare Maddox. Il ragazzo dopo questo episodio non avrebbe più voluto vedere il padre e la madre avrebbe scelto la strada del divorzio immediato, per proteggere i figli.

Non è tutto, però. Nelle carte si legge infatti che l’FBI indagò sull’episodio ma non volle procedere con un’incriminazione nei confronti dell’attore. Inoltre gli avvocati di quest’ultimo proposero alla Jolie di cedere all’ex marito l’intera proprietà francese, in cambio di un accordo di segretezza sui motivi del divorzio: poiché Angelina si rifiutò di accettare, l’accordo saltò. Non è tardata ad arrivare la risposta di Anne Kiley, legale di Pitt, secondo la quale il suo assistito è disposto ad assumersi le proprie responsabilità per episodi del passato ma non per ciò che non ha fatto.