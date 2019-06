Angelina Jolie è sempre più magra e fa testamento

Angelina Jolie appare sempre più magra nelle nuove foto durante le sue visite presso i campi di rifugiati, e i fan sono molto allarmati: qualcuno parla di stress per il divorzio da Brad Pitt, altri di una Angelina distrutta dalla solitudine, altri ancora di una malattia, e alcune riviste straniere parlano persino di un testamento già pronto.

L’attrice, ambasciatrice ONU, ha fatto visita a campi in Colombia e Venezuela, e le foto della sua magrezza hanno fatto il giro del mondo.

Al di là delle ipotesi forti, come può essere spiegato il fisico della star? Angelina Jolie ha sempre mantenuto una corporatura esile, senza mai accumulare peso, quindi l’aspetto non appare molto diverso dal solito. Per di più nei giorni scorsi si è parlato di nuovi scontri con l’ex marito Brad Pitt. L’attore sarebbe molto adirato per la decisione di Angelina Jolie di non firmare per il momento alcune carte del lungo e difficile divorzio.

Si è persino parlato di un peggioramento delle sue condizioni di salute. La Jolie si era sottoposta nel 2014 a una doppia mastectomia preventiva, per evitare la possibilità di un cancro, data la sua familiarità con il male. Passando alla questione testamento, per una persona con un patrimonio come quello di Angelina Jolie, e con sei figli, non è certo insolito. Allora perché tutti sono così preoccupati?

I fan, si sa, hanno a cuore la salute dei loro beniamini. Così Angelina Jolie, come Céline Dion nei giorni scorsi, finisce al centro di chiacchiere e polemiche per il suo peso. Troppo smunta per alcuni, l’attrice non risponde ad attacchi e allarmismi, e continua con le sue missioni umanitarie. Inoltre a breve la Jolie entrerà nel mondo Marvel, girando il nuovo film The Eternals.