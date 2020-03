Angelina Jolie porta le figlie nel backstage del Cirque du Soleil

Non è affatto cosa comune vedere Angelina Jolie in compagnia dei figli durante un’occasione mondana. Non che l’attrice e regista sia ossessionata come altre star dalla privacy, ma in generale il gruppo di ragazzi della famiglia Jolie è sempre riuscito a sfuggire ai riflettori della stampa.

E allora è molto curioso osservare come la star hollywoodiana abbia deciso di passare una serata insieme alle figlie Zahara, di 15 anni, e Vivienne di 11. Il terzetto è stato infatti visto tra il pubblico dello spettacolo Volta del Cirque du Soleil, in tour a Los Angeles.

Dopo l’eccitante ed emozionante show le due ragazze hanno anche avuto l’occasione di recarsi nel backstage e incontrare tutto il cast: un evento imprevisto e molto piacevole anche per tutti gli acrobati, tra cui Paola Fraschini, che ha documentato quanto accaduto con una foto pubblicata su Instagram.

La Jolie è comparsa elegante come al solito con un abito nero, “copiata” dalla figlia Zahara, mentre Vivienne ha preferito una felpa bianca con cappuccio.

In ogni caso, come si ricordava, le apparizioni pubbliche della famiglia Jolie sono poco comuni ma non rare: all’inizio dell’anno Angelina ha infatti portato Zahara e la sorella Shiloh, 13enne, all’incontro con la prima presidentessa dell’Etipia, Sahle-Work Zewde. Il terzetto ha discusso argomenti come l’educazione, misure sanitarie e storia e cultura locali.

La Jolie ha discusso apertamente in passato delle difficoltà da affrontare per essere un buon genitore, cosa che ora deve fare senza il supporto dell’ex Brad Pitt: “Quando i tuoi ragazzi hanno una certa età vuoi farli sentire al sicuro e cerchi di fargli comprendere alcuni valori. Ma non puoi insegnare loro solo come sopravvivere, devi dire loro come prosperare e gestire il successo, ed è qualcosa che richiede tutta un’altra propensione“.