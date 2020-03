Brad Pitt a un concerto con l’attrice Alia Shawkat, possibile nuova fiamma

È da tempo che i fan di Brad Pitt aspettano che l’attore faccia il decisivo passo avanti per ritornare insieme alla ex moglie Jennifer Aniston: negli ultimi mesi, infatti, i due hanno mostrati forti segnali di riavvicinamento, per quanto non ci sia davvero nulla di ufficiale al momento. E anche però il buon Brad non disdegna la compagnia femminile, per la gioia degli amanti del gossip.

Il vincitore del premio Oscar per C’era una volta… a Hollywood, infatti, è stato visto insieme all’attrice Alia Shawkat, nota per la serie tv Arrested Develpment, a un concerto della band Thundercat, a Los Angeles. Brad come al solito era molto elegante nel suo look casual, una giacca con un cappello coordinato.

Gli scatti ottenuti dal tabloid TMZ vedono la coppia divertirsi e sorridere al live di sabato scorso, tenutosi al Wiltern Theatre. I due in realtà sono amici da molti anni e fino a questo momento non si erano mai prodotti in pubblico in dimostrazioni di affetto.

Tre mesi fa molte fonti vicine ai due hanno negato che la coppia fosse qualcosa di diverso da amici che si frequentano senza legami sentimentali di sorta: i due infatti erano stati visti in una galleria d’arte a Los Angeles, nonché all’opera di Kanye West, Nebuchadnezzar, andata in scena all’Hollywood Bowl.

Agli scorsi Golden Globe l’attore era apparso da solo e per schernirsi aveva riferito di aver voluto portare la madre, ma di aver poi rinunciato per paura che gli fosse affibbiato anche quel flirt. Un’eventuale decisamente spiacevole, aveva ammesso.

La delusione per i fan però veniva dalla grande intesa con cui Pitt e la Aniston avevano scherzato e flirtato durante i premi SAG: Jennifer si era congratulata con Brad, e i due erano poi stati avvistati insieme nel backstage.

Tuttavia al momento sembra proprio che l’attore non voglia saperne di una nuova compagna, per quanto i sospetti ricaduti sulla Shawkat siano tutt’altro che dissipati.