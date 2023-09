L'annuncio di Gianni Morandi: "Mi prendo una pausa dai social, magari ci fa bene"

Gianni Morandi può essere certamente considerato un cantante trasversale, non solo per la sua lunghissima carriera, ma soprattutto perché amato praticamente da tutte le generazioni. Non a caso, sono stati tantissimi i complimenti che si è guadagnato a febbraio 2023 in occasione del Festival di Sanremo, dove ha affiancato Amadeus.

A seguirlo sui social sono inevitabilmente milioni di persone, che apprezzano particolarmente i suoi post, compresi quelli che riguardano il suo gatto, che lui ha deciso di chiamare Lucio, in onore di Lucio Dalla, ma grazie anche ai suggerimenti arrivati da tantissimi utenti.

Questa volta, però, il cantante ha deciso di prendersi una pausa dai suoi profili social, annunciando la sua decisione con un breve video, in modo tale che potessero poi arrivargli domande preoccupate nelle prossime settimane a causa della sua assenza.

“Ciao! Per un po’ vorrei prendermi una pausa sui social. Quindi non mi vedrete su Instagram, su Facebook e su TikTok. Chissà, magari ci fa bene”, ha detto concludendo il messaggio con un sorriso.

Almeno ufficialmente Gianni Morandi non ha dato spiegazioni in merito a quali possano essere le motivazioni che lo portano ad agire in questo modo, si è limitato a dire di avere bisogno di un periodo di riposo.

Come era facile immaginare, in tantissimi gli hanno fatto sentire il loro affetto, alcuni dei quali hanno ammesso di avvertirne già la sua mancanza.

Non è mancato chi ha mostrato preoccupazione per questa sua presa di posizione, arrivata in modo inaspettato: “Prenditi tutte le pause che vuoi – ha scritto una sua follower – la cosa importante è che tutto vada bene e che non nascondi qualcosa”. Un’altra fan ha invece sottolineato come sia stato importante il suo messaggio, in modo tale che possano esserci speculazioni sul suo conto: “Menomale c’è l’hai detto, altrimenti ci preoccupavamo – si legge –. Era bello vederti ogni giorno. Sei uno di noi! Se usati bene i social non fanno male a nessuno, ma compagnia a tanti. Se si fa un uso eccessivo purtroppo viene fuori di tutto, ma non è colpa dei social. Non tutti sono come te!