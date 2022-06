Laura Efrikian, scrittrice e autrice del libro Una famiglia armena, è stata la prima moglie di Gianni Morandi. Il matrimonio della coppia è durato 13 anni e, oltre ai loro due figli, dal loro amore è nata anche una splendida amicizia.

Dalle pagine del Corriere della Sera, Laura Efrikian parla di sé, del suo libro e ovviamente anche del suo ex marito, dopo oltre 40 anni dalla loro separazione: “Dopo l’amore nacque una grande amicizia, che è come l’amore ma meno coinvolgente”.

“Si dice che il primo amore non si scorda mai: a me è successo a vent’anni. Questo amore lo ricordo così perché così è stato, non avrebbe potuto durare di più: era un amore fantastico che abbiamo vissuto con entusiasmo grandissimo, come dei ragazzi anche più giovani della nostra età”, spiega la scrittrice raccontando il legame con il cantante.

Dal mondo dello spettacolo, Laura Efrikian si era allontanata alla fine degli Anni ‘70, per poi tornare a recitare in alcune serie tv, occupandosi sempre del suo impegno umanitario. Il suo rapporto con Morandi, in realtà non si è mai interrotto, e insieme hanno sempre fatto i genitori dei loro due figli, Marianna e Marco: “Sono convinta che piuttosto che lasciare che un genitore si impossessi dei figli, meglio provare un grande dolore tutti e due. Abbiamo continuato a fare pranzi e cene insieme. Siamo rimasti sempre rispettosi e complici nell’educazione dei nostri figli”.

E infine, nella sua intervista spende parole di affetto e complimenti verso Gianni Morandi e la sua carriera: