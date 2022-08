Antonella Clerici e la menopausa: "Seguo la dieta del 5"

La menopausa è certamente una fase delicata per ogni donna, che si trova costretta a dover convivere con i mutamenti ormonali che questo momento comporta, oltre al rischio di vedere il proprio fisico cambiare. Avere l’aiuto di un esperto, che può dare consigli importanti sull’alimentazione, può rivelarsi fondamentale. Una scelta che ha fatto anche Antonella Clerici.

La conduttrice ha così deciso di condividere la sua esperienza nella speranza che possa essere di aiuto ad altre donne. A sostenerla in questo cammino è la dottoressa Evelina Flachi, nutrizionista e specialista in Scienze dell’Alimentazione spesso presente anche in Tv. Da qualche tempo la medica è diventata per lei anche un’amica (sembra sia stata lei a presentarle il suo attuale compagno, Vittorio Garrone).

Il regime alimentare che le è stato consigliato è chiamato “la dieta del 5” e prevede cibi sani, alternandoli anche all’attività fisica. Il nome trae ispirazione dal numero di volte in cui si dovrebbe mangiare ogni giorno. Sono previsti tre pasti principali (colazione, pranzo, cena), oltre a due piccoli spuntini spezza-fame, a metà mattina e a metà pomeriggio.

Il suo bilancio non può essere che positivo. Questo modo di agire quotidiano la rende meno gonfia e appesantita. “Ho due pasti liberi alla settimana. In questi momenti posso dar sfogo alla golosità – sono le parole di Antonella Clerici a Silhouette Donna -. Essendo in menopausa, più che altro devo sgonfiarmi. Con il passare degli anni ho iniziato a prendere degli integratori che aumentano il metabolismo, non facendo cure ormonali”.

Mantenere il fisico idratato è altrettanto fondamentale: per questo la 58enne beve due litri di acqua al giorno, anche sotto forma di té verde o di tisane senza zucchero. Se possibile, prima di ogni pasto si dovrebbe assumere un bicchiere d’acqua tiepida con il succo di 1/4 di limone e finire ogni pasto con tisane depurative di tarassaco o cardo mariano oppure digestive e rilassanti di zenzero, finocchio, tiglio.

Le fritture, secondo Flachi, andrebbero ridotte al minimo. Per i condimenti si dovrebbe preferire l’olio extravergine di oliva. Questo andrebbe affiancato a cibi integrali, legumi, pesce, ortaggi e frutta fresca (meglio se bio).