A distanza di un anno dalla sua esperienza a L’Isola dei Famosi, Andre Cerioli ha svelato ai suoi follower su Instagram di aver ripreso tutti i 22 chilogrammi persi nel corso del reality.

L’ex tronista di Uomini e Donne non è più contento del suo aspetto fisico, e ha quindi deciso d’iniziare uno stile di vita sano per perdere peso e rimettersi in forma:

“Stamattina mi sono pesato e sono 85.7, 10 kg sopra il mio peso classico. Sto iniziando ad assomigliare a un’otaria, loro però sono adorabili”.

Nel suo lungo post, pubblicato nelle storie, Andrea Cerioli ha sottolineato il fatto che i suoi chili sono distribuiti male:

“Io metto peso solo nel girovita, tipo un fenicottero, quindi mi sono promesso, in primis per sentirmi meglio e poi perché mi sono fatto una sfida personale che non posso assolutamente perdere, che da oggi avrei davvero fatto il check generale delle mie abitudini quotidiane”.

L’ex naufrago ammette di aver già fatto questa promessa e sa che qualche suo amico, leggendo la storia, sorriderà pensando che forse non riuscirà nell’intento di ritrovare la forma fisica desiderata, ma lui non demorde: “Vediamo chi ride tra un po’. Arriverò a un livello altissimo”.

Nella storia successiva, quella dopo essersi mostrato in piedi sulla bilancia, Andrea Cerioli ha risposto ai tanti fan che gli stanno scrivendo per sapere che tipo di dieta seguirà. Per tutti loro l’influencer ha avuto una risposta saggia: