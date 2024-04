Antonella Clerici e il rapporto con la figlia Maelle: "Lei si apre con me"

Antonella Clerici ha parlato del suo rapporto con la figlia Maelle durante un’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni. Alle pagine del settimanale, la conduttrice di The Voice e È sempre mezzogiorno si è aperta sul legame speciale tra lei e la figlia 15enne, avuta dall’ex Eddy Martens.

“A quell’età non bisogna andare giù dritti con le critiche, ma cercare il dialogo. Mia figlia adesso sta facendo il primo anno di liceo classico ed è stata la scelta giusta perché ha dei professori che non guardano solo al profitto ma alla persona, al benessere complessivo degli studenti”, ha detto al settimanale. “Maelle sa che per me lo studio è fondamentale e si impegna molto. Come voti alterna i 4 e gli 8, non ha mezze misure, ma sono contenta perché è una ragazza giudiziosa. Si veste in modo adeguato alla sua età, si trucca in modo leggero e ha già un fidanzatino, una simpatia…”.

Poi, la conduttrice ha raccontato al giornale di avere un ottimo rapporto con la figlia, basato sul dialogo: “La sera, prima di dormire, ci mettiamo sul suo letto e parliamo, anche di piccoli problemi. Io le dico sempre: ogni piccolo peso che si ha sul cuore, se non si condivide con qualcuno, diventa più grande. Ed è così che lei si apre con me”, ha spiegato.

Infine, parlando della sua routine lavorativa, Antonella Clerici ha aggiunto: “Cerco di armonizzare il riposo e la fatica, dosando le energie. Rispetto sempre le 12 ore di digiuno tra la cena e la colazione. Se esagero con il cibo, ogni tanto osservo il digiuno intermittente. Faccio del mio meglio, insomma. E regolo la sveglia in base agli impegni. Per esempio due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, mi alzo prima per fare sport nella palestra che ho in casa e mi alleno per 40 minuti: il ‘minimo sindacale’, dalle 7 alle 7.45. Poi alle 8.30 esco per andare al lavoro e la giornata può iniziare con la carica giusta”.