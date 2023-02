I dolcissimi auguri di Antonella Clerici alla figlia Maelle Martens

Ogni anno, il 21 febbraio, Antonella Clerici dedica un pensiero dolce su Instagram per la figlia Maelle Martens in occasione del suo compleanno. Nel 2023 la giovane ragazza festeggia 14 anni e la conduttrice tv non ha perso tempo per scrivere sul social i suoi personalissimi auguri alla figlia. Accanto a una foto in cui l’adolescente è intenta a truccarsi, Clerici ha scritto:

Amore mio grande… Oggi compi 14 anni. Ormai sei una splendida ragazza… Non perdere mai la luce curiosa nei tuoi occhi e la generosità del tuo grande cuore. Auguri bambina mia… Per la mamma lo sarai sempre.

Dolcissime frasi d’amore, nelle quali si leggono la soddisfazione e l’orgoglio di essere sua madre. Maelle Martens è nata dalla relazione di Antonella Clerici con il ballerino Eddy Martens, finita tuttavia poco dopo l’arrivo della piccola. Con la rottura, i due si erano allontanati dolorosamente l’uno dall’altro e solo qualche tempo dopo il loro rapporto era tornato equilibrato, grazie all’amore che entrambi provavano nei confronti di Maelle. Dopo il riavvicinamento, la conduttrice lo aveva descritto come un “fratello, diventato finalmente un uomo e un padre più accogliente”.

Della 14enne, che ama la musica – una passione ereditata dal padre – Clerici ne aveva parlato così: “Mi dicono gli insegnanti che è sempre allegra, ha questo ‘buongiorno’ squillante, è gentile e mai arrogante, si prodiga per gli altri e non dice mai che è mia figlia per non avere vantaggi”.

Oltre al post, la conduttrice ha fatto gli auguri alla figlia anche tramite le storie. Sempre con una foto della giovane donna ha aggiunto: “Auguri amore mio. 14 anni”