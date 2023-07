Naomi Watts si apre sulla sua menopausa precoce: "Non è stato facile"

Naomi Watts, attrice britannica naturalizzata australiana che quest’anno spegnerà 55 candeline, ha parlato della sua diagnosi di menopausa precoce, ricevuta all’età di 36 anni.

L’attrice si è aperta in un’intervista Hello! Magazine in cui ha parlato a lungo della sua esperienza, dai sintomi inaspettati come sbalzi d’umore, sudorazione notturna ed emicrania, alla sostanziale mancanza di informazioni dell’epoca, che aveva reso il tutto più difficile. “Credo che se la menopausa non fosse stata un argomento tabù quando ebbi primi sintomi, la transizione sarebbe stata più semplice”. È proprio questa mancanza di informazioni che l’ha portata a fare ricerca da sola e ad aprirsi per chiedere sostegno.

Negli ultimi anni l’attrice ha anche iniziato a parlare apertamente di questo argomento per diffondere consapevolezza a riguardo, sia sui social sia iniziando a collaborare con Menopause Mandate, no-profit che si propone di fornire supporto alle donne americane.

La star di Mulholland Drive conclude l’intervista al settimanale britannico con una nota positiva, sottolineando come questa esperienza l’abbia anche aiutata: “Aver attraversato questo percorso mi ha portata a una comprensione più profonda di me stessa”. Watts sostiene infatti che questa consapevolezza l’abbia portata a desiderare un maggiore senso di autenticità, nonostante la narrativa voglia che le donne smettano di desiderare delle cose per se stesse man mano che avanzano con l’età. “Sono orgogliosa di lavorare ancora, quando la narrativa vorrebbe che dopo i 40 anni le donne si ritirassero. Tante cose possono ancora succedere nella vita di una donna in questo periodo della vita”.

Nel 2017 l’attrice ha trovato l’amore sul set di Gypsy e recentemente si è sposata a New York con il collega Billy Crudup.