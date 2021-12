Torta gigante per Antonella Clerici a È sempre mezzogiorno. La conduttrice, che il 6 dicembre compie cinquantotto anni, ha ricevuto in studio, proprio durante la trasmissione, un dolce a più strati alto quasi più di lei. “Ma che tortona!“, ha dichiarato Antonella tra gli applausi e gli auguri del pubblico e e dello staff di È sempre mezzogiorno.

“Finché ci siamo e siamo in buona salute va bene tutto… se ci siamo vuol dire che viviamo ed è quello che conta!”, ha dichiarato commossa la conduttrice Rai. “Tutti i miei amici si sono ricordati che è il mio compleanno e chi non lo ricorda va bene lo stesso”, ha proseguito poi Antonella, che su Instagram ha già pubblicato numerose stories di volti noti e amici che le fanno i più sinceri auguri di buon compleanno. Tra questi, una delle prime è stata Anna Moroni, meglio conosciuta come Annina, molto legata alla Clerici dopo aver preso parte dal 2002 al 2018 a La prova del cuoco. La nota chef ha fatto una sorpresa in studio alla conduttrice, per la quale ha preparato anche una torta di compleanno.

Tra i tanti che si sono affrettati a farle gli auguri anche Carlo Conti, in collegamento con È sempre mezzogiorno, e Laura Pausini, con un video molto dolce su Instagram. Antonella Clerici, ha sfoggiato per il suo compleanno un look molto natalizio: un maglione rosso di paillettes, scarpe coordinate e rossetto fuoco. Davvero perfetta e, soprattutto sorridente. “Se avessi dieci anni di meno”, ha detto la conduttrice scherzando mentre ringraziava per gli auguri. Poi ha aggiunto subito che anche se si trovasse a spegnere quarantotto candeline invece che cinquantotto non cambierebbe nulla: è fiera del suo percorso e rifarebbe tutto da capo.