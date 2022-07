Maria Laura De Vitis è stata certamente una delle protagoniste più amate dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, dove ha messo in mostra grinta e coraggio, caratteristiche che le hanno permesso anche di conquistare diverse prove leader. Dover rinunciare al cibo, come accade sempre ai naufraghi, non è stato però semplice per una come lei, che in passato ha sofferto di anoressia.

E’ stata lei stessa a parlare di questa parte poco nota del suo passato e a rivelare come questo l’abbia condizionata in Honduras: “Avevo paura di fare L’Isola, ma pensavo anche di essere abbastanza forte per farcela – sono state le sue parole a Fanpage.it -. Devo dire che la testa di una persona malata di anoressia funziona in modo diverso rispetto alle dinamiche dell’isola. Ti spiego, Sull’isola tutti mangiavamo poco, non si poteva scegliere se avere più o meno cibo. Questa suddivisione uguale ti impedisce di fare paragoni, di pensare se hai mangiato poco o tanto. Non ho sofferto troppo la fame perché mangiavo la mia porzione di riso, il cocco, il cibo che vincevamo con la prova ricompensa. Non ho avuto pensieri malati legati all’anoressia, anche perché ne sono uscita da tempo”.

Quel periodo è stato certamente tutt’altro che semplice per lei:

“Ho iniziato a dimagrire a maggio del 2019. Avevo perso molto peso. Sono arrivata a pesare 45 chili. Rischiavo la vita, eppure pensavo di essere bellissima, super forte ma sempre con qualcosa da togliere. Rifiutavo le uscite a cena, ma anche gli inviti ai compleanni, oppure arrivavo dopo, solo perché il cibo mi mandava in tilt. Non potevo neanche andare a fare la spesa, perché non la sapevo gestire. Mia madre e i miei amici sapevano tutto, non mi nascondevo, anche perché era evidente”.

La vincitrice de La Pupa e il Secchione ha voluto così rivelare come sia riuscita ad uscirne, in modo tale da essere di esempio a chi vive la sua stessa situazione:

“L’anoressia è una malattia mentale, dove combatti con te stessa, la voce dentro di te è la tua nemica, ti fa ammalare. uscirne è difficilissimo perché devi uccidere la te stessa malata. Quando ascolti la parte buona inizi a guarire, a nutrirti normalmente, a godere la compagnia di tutti. Io ho fatto così, ma ci ho messo due anni”.

Anche lei ha vissuto in prima persona cosa significhi essere giudicati negativamente per il proprio aspetto fisico e ha sofferto tanto per questo: “Le parole fanno male, come calci e pugni. Prima di scrivere un commento, bisognerebbe pensarci. Provo pena per le persone cattive, che vomitano odio sui social. Continuerò la mia battaglia contro il body shaming e contro la violenza verbale. Aiuterò le altre ragazze perché ho la forza per farlo” – ha concluso.