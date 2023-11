Cecilia Rodriguez e la dieta: "Non è per dimagrire, è per mangiare bene"

Cecilia Rodriguez ha rivelato ai suoi follower Instagram di stare seguendo un piano alimentare per imparare a mangiare meglio. Per farlo, la showgirl si è rivolta all’imprenditore bresciano Giacomo Spazzini, fondatore di GS Loft, un club di consulenza per il corpo che, oltre alla dieta, fornisce diversi servizi per migliorare la qualità della vita, come per esempio piani di allenamento personalizzati.

Contrariamente a quanto molti avevano pensato dopo che la showgirl aveva annunciato di essersi rivolta all’imprenditore, quindi, lo scopo della dieta non sarebbe dimagrire, ma “cambiare le abitudini”.

“Ho mangiato pasta con il pomodoro come da routine – ha spiegato quindi Rodriguez su Instagram, con alcune storie registrate mentre passeggiava -. Io la pasta la mangio tutti i giorni a pranzo. Ieri in molti mi hanno scritto ‘non devi dimagrire’. Noi non siamo andati per dimagrire, siamo andati da Giacomo Spazzini per iniziare un percorso di nuove e buone abitudini”, ha quindi chiarito la showgirl, aggiungendo:

Ho 33 anni ed è arrivato il momento giusto, perché magari se avessi iniziato quando ero più giovane non sarebbe stata la stessa cosa. Adesso sono nella giusta età e voglio iniziare a prendermi cura della mia salute. Vi svelo anche una bella notizia: inizio anche ad allenarmi e magari si potrebbe fare insieme.

Poi, sempre nelle storie Instagram, Cecilia Rodriguez ha parlato dei lavori di casa, anticipando però che, probabilmente, non la mostrerà ai follower: “Sono tornata a Milano ed oggi abbiamo iniziato i lavori a casa. Sono molto felice. Non sono generosa su questa cosa però, perché penso che la casa sia un posto intimo e da tenere per me”, ha argomentato. “Non ho mai accettato collaborazioni proprio perché oppure avrei dovuto far vedere tutto e non mi va. La mia casa la vede solo chi ci può entrare e si conquista il mio cuore”.