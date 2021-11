Venerdì 12 novembre The Good Doctor torna su RaiDue con una nuova puntata della quarta stagione. La serie ha come protagonista Shaun Murphy (Freddie Highmore, diventato noto al grane pubblico grazie al ruolo di Charlie ne La fabbrica di cioccolato), un giovane medico specializzando in chirurgia affetto da autismo e dalla sindrome del savant. Tra i medici che lavorano con lui al San Jose St. Bonaventure Hospital c’è anche la dottoressa Claire Brown, interpretata da Antonia Thomas.

Nata a Londra nel 1986, l’attrice è sempre stata appassionata di arte e teatro: ha infatti frequentato un corso di belle arti e design al Central Saint Martins College, per poi laurearsi in recitazione alla Bristol Old Vic Theatre School. Prima di intraprendere la carriera da attrice, ha pensato di fare della pittura il suo mestiere: pur amando dipingere, però, si è resa conto che la vita da artista non faceva per lei, passando così alla recitazione.

Il suo esordio al cinema è avvenuto nel 2012, quando ha preso parte al film Spike Island, diretto da Mat Whitecross. Nel corso degli anni ha recitato poi in diverse altre pellicole, come Sunshine on Leith (2013), Hello Carter (2013), Northern Soul (2014), The Hybrid (2014) e Survivor (2016). Ma è in televisione che Antonia Thomas ha raggiunto il maggior successo. È infatti entrata a far parte del cast fisso di Misfits, una serie tv andata in onda tra il 2009 e il 2011 che racconta le vicende di un gruppo di ragazzi difficili costretti ai lavori forzati; dopo essere stati colpiti da un fulmine, si trovano ad avere dei superpoteri.

Dopo aver recitato in altre serie tv, come Fleming – Essere James Bond o Lovesick e aver prestato la voce ad uno dei Teletubbies, Antonia è entrata nel cast di The Good Doctor. Qui interpreta Claire, anche lei specializzanda in chirurgia. È una delle prime persone con cui Shaun riesce a legare, nonostante le sue difficoltà a rapportarsi con le persone. L’attrice ha raccontato più volte di essere felice di far parte di una serie in cui viene data la giusta importanza alla diversità, rendendo protagonista un ragazzo autistico.