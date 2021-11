Venerdì 5 novembre 2021 Shaun Murphy torna con la quindicesima puntata di The Good Doctor su RaiDue. La stagione della serie è la quarta e a interpretare il giovane medico specializzando in chirurgia, affetto da autismo e dalla sindrome del savant c’è sempre lui, Freddie Highmore. Per questo ruolo è stato candidato anche a un Golden Globe.

Nato a Londra il 14 febbraio 1992, è un attore, doppiatore, produttore cinematografico, regista e sceneggiatore. Ha iniziato a recitare fin da piccolo, da quando ha interpretato Peter Llewelyn Davis nel film biografico Neverland – Un sogno per la vita e Charlie Bucket ne La fabbrica di cioccolato. Inoltre, è noto anche per essere Norman Bates nella serie tv Bates Motel, prequel di Psyco.

Freddie è figlio dell’agente cinematografica Sue Latimer e dell’attore Edward Highmore. Ha debuttato a soli sei anni in alcuni film per il piccolo schermo e la prima parte importante gli viene affidata in Women Talking Dirty in cui veste i panni del figlio di Helena Bonham Carter. Nel 2006 è un giovanissimo Russell Crowe in Un’ottima annata – A Good Year ed è il protagonista di Arthur e il popolo dei Minimei.

Sempre come protagonista lavora al fianco di Robin Williams e Jonathan Rhys Meyers ne La musica nel cuore – August Rush. Ha rinunciato a molte offerte lavorative per il cinema e la tv per potersi dedicare agli studi. Dopo aver frequentato la Highgate School di Londra, Highmore si è iscritto al corso di lingue straniere all’Emmanuel College dell’Università di Cambridge e parla discretamente il francese, lo spagnolo e l’arabo.