Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip "Non c’entravo niente con Belen"

Si sono aperti i battenti della casa più spiata d’Italia e con loro sono arrivati anche i primi rumors sui concorrenti. In questa edizione, condotta come al solito da Alfonso Signorini coadiuvato da Orietta Berti, Sonia Bruganelli e Giulia Salemi, uno dei personaggi più discussi è senza dubbio Antonino Spinalbese. L’ex hair stylist ha avuto una storia con Belen Rodriguez e dal loro amore è nata la piccola Luna Marì. La relazione è durata appena un anno e mezzo: i due si sono lasciati e, qualche tempo dopo, Rodriguez è tornata a fare coppia fissa con Stefano De Martino.

Durante la clip di presentazione che precede l’entrata vera e propria nella casa del Grande Fratello Vip, Spinalbese ha evitato di citare Belen Rodriguez in maniera diretta, ma ha semplicemente liquidato la storia con la frase “Io non c’entravo niente con lei e il suo mondo e lei non c’entrava niente con me”. Al termine del video, Signorini ha dichiarato “Ho visto che non hai mai citato Belen, volutamente credo. Io ne approfitto perché lei ci sta guardando in questo momento, ci siamo sentiti ieri con lei. Ciao Belen, un bacio” e ha continuato affermando che secondo lui la showgirl argentina farà il tifo per l’ex compagno.

Antonino Spinalbese non batte ciglio. La sua replica, secondo alcuni, è scarna e poco rispettosa della madre di sua figlia “Salutiamo mia figlia più che altro” sono state le uniche parole pronunciate dall’uomo.

Belen Rodriguez dal canto suo ha pubblicato una story su Ig che molti hanno visto come un avvertimento nei confronti dell’ex compagno. La conduttrice di Tu Si Que Vales ha scritto, sotto una foto che la ritrae con la piccola Luna Marì, una frase sibillina “Hey tu! Noi due siamo felici”. È un monito o una pura coincidenza? Intanto Antonino Spinalbese si prepara a vivere la sua avventura all’interno della casa. La clip di presentazione non è piaciuta a Orietta Berti per la presunta arroganza dell’uomo che si è detto convinto di poter vincere questa edizione del Grande Fratello Vip. Di diverso avviso Sonia Bruganelli che ha affermato “Lui ci crede tantissimo, d’altronde è stato con Belen. Ha avuto una figlia bellissima e ci crede giustamente”.