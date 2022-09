Belen Rodriguez compie 38 anni, gli auguri speciali di Stefano De Martino

“I grandi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano” cantava qualche anno fa Antonello Venditti. Mai canzone fu più appropriata per descrivere il ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino, i protagonisti di una relazione che ogni volta sembra spegnersi per poi riaccendersi più forte che mai. Dal 2012, anno in cui si sono conosciuti ad Amici a oggi, i due hanno attraversato un matrimonio, due separazioni, la nascita del piccolo Santiago. In mezzo tanti rumors su presunti flirt ma anche la relazione, a prima vista stabile, di Rodriguez con Antonino Spinalbese, con il quale ha avuto la piccola Luna Marì.

Qualche mese fa sono iniziate le voci su un ritorno di fiamma tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. I due però si sono trincerati dietro un insolito silenzio, proteggendo come il più prezioso dei tesori un amore che ha deciso di sfidare le incomprensioni della vita quotidiana. I rumors si sono fatti sempre più insistenti e, giorno dopo giorno, sono apparsi i primi indizi. Un’ombra maschile, del tutto simile all’ex ballerino di Amici nel letto della showgirl argentina, un’apparizione fugace dell’uomo al pianoforte in una story fino alla pubblicazione di alcuni dolci momenti sulla barca dell’uomo.

Nonostante tutto però, mancava ancora una conferma ufficiale che è arrivata proprio nelle ultime ore, in occasione del compleanno di Belen Rodriguez. Tra i mille auguri ricevuti su Ig, uno in particolare ha colpito i fan della donna. Tra le story infatti è comparsa una foto che la ritrae al tramonto, al centro di un meraviglioso campo di girasoli. La dedica è tenerissima “Tanti auguri vita”. L’autore? Ma ovviamente Stefano De Martino che con tre semplici parole conferma quello che sapevamo da tempo: i grandi amori non finiscono mai!