A solo un anno di distanza la vita di Belen Rodriguez è drasticamente cambiata. Nel luglio del 2021 è infatti diventata mamma per la seconda volta di Luna Marì, nata dalla relazione con Antonino Spinalbese, mentre ora è ormai da qualche mese tornata a essere legata a Stefano De Martino, che continua a essere suo marito, oltre che papà del suo primogenito Santiago.

I due ormai non si nascondono più, dimostrando a tutti quanto questo ritorno di fiamma li abbia resi felici, al punto tale da non escludere l’idea di allargare ulteriormente la famiglia, come aveva rivelato recentemente la showgirl a Silvia Toffanin, ospite di Verissimo. Il conduttore, appena ne ha la possibilità, non manca di aiutare l’argentina anche nella gestione della bimba, di cui si considera una sorta di zio acquisito.

Avere ritrovato la serenità sul piano sentimentale ha comportato nella padrona di casa Tu sì que vales anche un cambiamento fisico, come lei stessa ha avuto modo di testimoniare attraverso alcune Instagram Stories. La bella sudamericana, infatti, avrebbe preso qualche chilo, ma questo per lei non sembra essere un problema. Anzi, questa sarebbe la dimostrazione di come lei ora si senta più tranquilla e lontana da ogni tipo di stress.

“Nel frattempo ho preso 4 chili… Pure di felicità“, ha scritto lei a corredo della sua foto in cui appare in bikini, ma splendida davvero come sempre. Anche lei, come molti di noi, ha probabilmente approfittato del relax tipico della stagione più calda e si è concessa qualche sgarro a tavola, anche se questo non ha minimamente influito in negativo sul suo aspetto fisico.

Belen, intanto, si sta godendo questi ultimi scampoli di vacanza con il suo Stefano, alternandoli però anche al lavoro. Lei, infatti, è già alle prese con le prime registrazioni del programma in onda ogni sabato sera su Canale 5, mentre lui si prepara a essere uno dei volti più apprezzati di Rai2. L’ex ballerino, infatti, ha presentato brillantemente TIM Summer Hits al fianco di Andrea Delogu ed è in attesa di tornare al timone di Stasera tutto è possibile e Bar Stella, a cui si aggiungerà la versione italiana del format Thats’ my jam. Insomma, impossibile chiedere di meglio per entrambi.