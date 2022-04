“Dopo una giornata a tenere in braccio la mia piccola Luna inizio a sentire un forte dolore alla parte alta dell’intestino. Pensavo a un po’ di fatica. D’altronde tenere i bambini è piuttosto faticoso, più di quanto si possa pensare“, aveva raccontato l’hair stylist Antonino Spinalbese, 27 anni, attraverso un video pubblicato su Instagram il 28 marzo 2022, dove confessava la scoperta di soffrire di una grave malattia autoimmune.

“Ma quei dolori non si fermano. Anzi, fa sempre più male. È un dolore continuo che inizia a diventare lacerante. Così mi reco in ospedale per capire cosa mi stesse accadendo. Mi ricoverano all’istante. Partono gli accertamenti tra radiografie, prelievi e medici taciturni. Arriva il responso, ho una grave malattia autoimmune. Un problema con cui forse dovrò convivere per il resto della mia vita”, aveva aggiunto l’ex fidanzato di Belén Rodriguez.

“Ho deciso di parlare della mia malattia perché per la prima volta mi sono sentito solo”, ha raccontato Spinalbese a Eleonora Daniele, che è tornato a parlare della malattia al pancreas, venerdì 15 aprile 2022 durante la puntata di Storie Italiane. “Ho pensato che raccontare del mio problema di salute avrebbe potuto aiutare tanti ragazzi e ragazze che magari vivono la stessa situazione”, ha detto.

Ha raccontato di essersi veramente spaventato per la prima volta in vita sua, ma ha anche affermato che graze all’aiuto dei medici ora può condurre una vita sana:

“Ho un problema al pancreas, sono riuscito a scoprirlo grazie ai medici. Diciamo che ho il pancreas di un anziano. Mi sono sempre sentito un supereroe, scioccamente. Non avevo mai neanche assunto farmaci. Quando ho iniziato ad avere questi dolori, mi sono davvero spaventato. All’inizio è stato molto difficile perché non potevo praticamente assumere niente, ero a digiuno con le flebo, era l’unico modo per nutrirmi senza fare passare il cibo attraverso il pancreas. Dopo ho iniziato a mangiare carboidrati, piano piano. Adesso con l’alimentazione riesco a vivere normalmente“.

Antonino Spinalbese, che ha avuto una figlia con Bélen il 12 luglio 2021, in riferimento alla piccola Luna Marì ha poi dichiarato emozionandosi: “Essere papà non è una cosa subito capibile diciamo. E’ grazie a lei se sto continuando a respirare, è una bambina bellissima. Mi sembra di vivere come se fossi in un film e sono sicuro che se potessi vederlo tutto dall’inizio alla fine, sarebbe un film meraviglioso“.