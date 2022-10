Antonio Lorenzon, vincitore della nona edizione di Masterchef Italia, ha detto sì allo storico compagno Daniel.

Di Antonio restano scolpiti nella memoria non solo i piatti elaborati ma anche la disperazione di Bruno Barbieri che giudicava le sue presentazioni dei veri e propri “mapazzoni”, giudizi negativi che però non hanno compromesso in alcun modo la sua vittoria alla nona edizione di Masterchef Italia. Il cuoco Lorenzon, dopo 20 anni di relazione, ha finalmente detto sì allo storico compagno Daniel nella splendida location di Palazzo Sturm a Bassano del Grappa.A celebrare l’unione civile il sindaco Elena Pavan.

La proposta di matrimonio era arrivata in diretta televisiva, proprio durante la proclamazione del vincitore del più famoso cooking game della televisione italiana. Antonio, appena decretato Masterchef della nona edizione, si era inginocchiato e aveva chiesto al compagno Daniel di sposarlo dopo 20 anni insieme. L’iniziativa, non preparata, aveva stupito tutti, giudici compresi, suscitando emozione in Antonino Cannavacciulo e in tutti gli altri concorrenti. La cerimonia si è svolta a Bassano del Grappa, città degli sposi.

Non sono mancati ospiti illustri alla cerimonia, anche perché nel corso del tempo Antonio Lorenzon è diventata una vera e propria celebrità in televisione e non solo. Fra coloro che non hanno voluto mancare a questa bellissima festa di amore, ci sono stati Pamela Camassa, Fabiola Sciabbarrasi, Eva Henger accompagnata dalla figlia, Alex Pacifico, Benedetta Mazza e molti altri. La Camassa, in particolare, ha voluto anche filmare l’intera cerimonia e la successiva festa.