È il primo lungometraggio interamente dedicato al supereroe della DC Comics creato da Paul Norris e Mort Weisinger nel 1941. Stiamo parlando di Aquaman, film del 2018 diretto da James Wan con protagonista Jason Momoa nei panni del re di Atlantide, in onda il 26 ottobre in prima serata su Canale 5.

Aquaman, alias Arthur Curry, vive la sua vita lontano dal suo regno della città sommersa, preferendo una normale esistenza in superficie. Il suo unico desiderio è quello di mettere i suoi poteri sovrumani a disposizione dei più deboli e di chi ne ha bisogno. Un giorno incontra Mera (Amber Heard), che aveva conosciuto durante la battaglia contro Steppenwolf (narrata nel film Justice League, del 2017) e che gli chiede di fare ritorno ad Atlantide. Arthur, però, e riluttante, perché ritiene gli atlentidei responsabili della morte di sua madre, Atlanna (Nicole Kidman), la regina.

Come si vede dal trailer, il suo fratellastro, Orm (Patrick Wilson), noto anche come Ocean Master, ha preso il suo posto da re, e minaccia di dichiarare guerra al mondo in superficie. Per questo, Aquaman è costretto a tornare ad Atlantide e prendere il trono che gli spetta. Il supereroe deve quindi decidere quale strategia adottare per fare in modo che i due mondi possano convivere serenamente, evitando lo scontro. Ad aiutare lui e Mera arriva Nuidis Vulko (Willem Dafoe), il mentore di Arthtur, che quando era piccolo gli ha insegnato a combattere.

Una volta sconfitto Orm, i due si recano nel Sahara e poi in Sicilia, per portare a termine la loro missione. Qui incontrano David Kane (Yahya Abdul-Mateen II), nemico di Aquaman e alleato del suo fratellastro: quest’ultimo gli ha donato una tecnologia atlantidea, che ha utilizzato per costruire un’armatura, diventando così Black Manta. Dopo il suo scontro con Arthur, quest’ultimo e Mera tornano verso l’Oceano Atlantico, e qui ritrovano Atlanna, che avevano creduto morta per molti anni. Soltanto dopo violenti scontri e una battaglia contro il suo fratellastro, Arthur può finalmente prendere il potere e diventare Aquaman.