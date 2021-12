Tra i concorrenti di Ballando con le Stelle, Arisa è certamente una dei preferiti dal pubblico. L’11 dicembre va in onda la semifinale dello storico show di RaiUno, e la cantante sembra essere tra i favoriti per la vittoria. In coppia con il professionista Vito Coppola, Arisa ha conquistato migliaia di spettatori grazie alle sue (finora sconosciute) doti da ballerina, ma anche grazie ai look indimenticabili che ha sfoggiato durante le esibizioni. Ecco i migliori cinque.

Nel corso della prima puntata, la cantante è scesa in pista per un charleston: e quale miglior look, per questa esibizione, se non un abito uscito direttamente dagli Anni ’20. Un minidress nero con spalline sottili e piccole trasparenze, interamente ricoperto di paillettes e impreziosito dalle immancabili frange. Il tutto completato, ovviamente, da un paio di lunghi guanti neri e dalla fascia scintillante che circonda la testa di Arisa. Insomma, un look perfetto che ci porta nei roaring twenties.

Con un salto avanti nel tempo, Arisa si esibisce insieme a Coppola sulle note della sua Psycho sfoggiando un outfit decisamente più sensuale e provocante: una tuta interamente di latex, aderente, che sottolinea e valorizza le curve e fa uscire il lato più sexy della cantante. Maxi colletto, spalle a punta, pantaloni skinny e maschera di specchi: un look inusuale, in pieno stile Lady Gaga, per l’esibizione freestyle della coppia.

Ancora una volta sensuale (anche se meno estremo del precedente) l’oufit che la cantante ha sfoggiato mentre ballava con il suo compagno di avventura un tango, il ballo passionale per eccellenza. Si tratta di un abito rosso fuoco con le maniche a sbuffo e una scollatura ampia, che lascia scoperte le spalle. Il tutto completato da un corsetto nero stretto in vita e da un paio di stivali neri, lucidissimi e alti fino a sopra il ginocchio.

Un abito decisamente più romantico e bon ton, invece, quello che Arisa ha indossato per la bachata sulle note dell’iconica Time of my life di Dirty Dancing (con tanto di presa dell’angelo perfettamente riuscita). Per interpretare uno dei passi a due più famosi della storia del cinema, la cantante ha scelto un vestito in raso rosa confetto, dal taglio molto semplice e pulito, simile a quello indossato dalla protagonista del film. Le spalline sono sottili, mentre la gonna è ampia e morbida.

Il quinto look, che Arisa ha sfoggiato nella puntata del 4 dicembre, è quello più rock. Insieme a Coppola ha ballato un cha cha accompagnato da Vogue di Madonna, a cui il look si ispira. La cantante ha stupito il pubblico con una semplice camicia bianca con cravatta nera, abbinata ad un paio di hot pants neri e ad una maxi cintura di pelle in vita, impreziosita da fibbie argentate. Il tutto reso ancora più glamour da un paio di stivali di vernice nera.