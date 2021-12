Ironica, sicura e sensuale: per Arisa non è più tempo di nascondersi dietro quei grandi occhiali che le incorniciavano il viso mentre cantava Sincerità. Ora, Rosalba Pippa, ha imparato ad accettare il suo corpo, la sua femminilità, e a stare bene con sé stessa. Un messaggio, quello del body positivity e dell’accettazione di sé, di cui la cantante si è fatta portavoce negli ultimi anni.

Come ha raccontato in un’intervista rilasciata a Vanity Fair, Arisa ha vissuto un rapporto ‘travagliato’ con il proprio corpo, soprattutto durante il periodo della pre-adolescenza. Molte volte si è sentita a disagio nel vestire i suoi panni, spesso non si è riconosciuta nell’immagine che lo specchio rimandava di lei. Colpa – in parte – dello sviluppo improvviso, che per la cantante è cominciato a nove anni.

“Il mio corpo è cresciuto di colpo. Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa. Erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile. Anche perché io ero esuberante, molto aperta. Avevano paura che qualcuno potesse farmi del male, che si potesse approfittare di questa mia predisposizione al “vale tutto”, che tra l’altro ancora ho. Mi hanno protetta molto, ma il loro amore mi toglieva le cose che, a quell’età, era normale facessi. Ancora adesso per certi aspetti sono infantile, non sono una navigata”.

Oggi, per fortuna, Arisa ha imparato ad amarsi così com’è, anche se ammette che ci sono ancora dei lati del suo carattere che vorrebbe smussare. “Quando ho poco da fare cado in depressione, ingrasso, mi taglio i capelli. Sento il bisogno di emozioni, di sentirmi viva” – ha ammesso. Sarà per questo, forse, che quando la vediamo impegnata – tra la nuova esperienza a Ballando con le Stelle e il lancio del suo nuovo singolo Altalene – la cantante sembra brillare ancora di più.