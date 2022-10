Se Arisa fosse un animale, sarebbe sicuramente un camaleonte ma di quelli atipici, quelle eccezioni che oltrepassano le regole e le leggi della fisica e della natura. La sua capacità infatti, al pari del piccolo rettile, è quella di cambiare pelle ma, a differenza di questo, lei non si mimetizza ma enfatizza la sua diversità. Ed è proprio questo a renderla ancora più interessante. Dotata di una voce cristallina, considerata una delle più belle nel panorama canoro nazionale, è una donna che ha scelto di mettersi in gioco e di puntare le sue fiche vincenti sul cambiamento e la trasformazione. L’obiettivo? Cercare la versione migliore di sé.

Quella di Arisa è la storia di tante donne. Spesso si trascorre la prima parte della vita a cercare un modo per piacere agli altri. Il giudizio altrui diventa l’unico metro di paragone per accettarsi. Poi accade qualcosa: una delusione amorosa, un fallimento improvviso, un malessere che nessun manuale di medicina può spiegare. E allora si inizia a cambiare, di solito dai capelli. Arisa ne sa qualcosa: extension, tinta blu cobalto, rosa fucsia fino ad arrivare al sensuale biondo platino che sfoggia ad Amici di Maria De Filippi.

Arisa cambia, si mette in gioco. Nel servizio fotografico di Camilla Camaglia indossa un sensuale look color crema firmato Salvatore Vignola che ne esalta il fisico asciutto e le regala un alone di sensuale mistero. La cantante non teme il viaggio e le cicatrici che ogni trasformazione porta con sé. Ha scelto di non accontentarsi nella carriera, nella vita a due: Arisa viaggia a vele spiegate senza paura, libera finalmente dagli stereotipi e dalla necessità di accontentare gli altri. È la stessa artista a raccontarlo nella didascalia che accompagna lo shooting fotografico, attraverso le parole di Yes, un celebre brano di Tame Impala: “Sì, sto cambiando, non posso fermarlo adesso. E anche se volessi non saprei come. Un’altra versione di me stesso credo di aver trovato, finalmente. E non posso sempre nascondere la maledizione dell’indulgenza e disprezzare la fama. C’è un mondo là fuori e sta chiamando il mio nome.”