Metabolizzare la fine di una storia d’amore in cui si aveva fortemente creduto non è mai semplice. La delusione diventa ancora più forte se si pensava di avere finalmente trovato la persona giusta con cui si pensava di costruire qualcosa di importante, ma la realtà si rivela poi ben diversa. È questa la situazione che si trova a vivere Arisa, che per la prima volta rivela di avere chiuso il rapporto nato con Vito Coppola, il ballerino conosciuto in occasione della sua partecipazione a Ballando con le stelle nel 2021.

I due non solo avevano vinto il programma, ma avevano scoperto di avere una grande sintonia grazie alle lunghe ore trascorse in sala da ballo e avevano poi deciso di continuare a frequentarsi al termine del talent show. La sintonia tra i due sembrava ottimale, ma evidentemente qualcosa non è andato per il verso giusto.

“Sono carica, ho voglia di fare, ma non sono serena. Come dice mio padre, mi sento come una vacca senza campana” – ha detto la cantante in un’intervista al settimanale Oggi -.

Secondo l’artista, tra i motivi che hanno influito sulla conclusione della loro relazione c’è anche la differenza d’età (lui è più giovane di lei di dieci anni): “Sono in convalescenza, dopo l’ultima storia. Ho capito che devo avere a che fare con persone della mia età, è difficile relazionarsi con chi è più piccolo – ha detto ancora Arisa –. Non sempre mi sono presa cura dell’altro, in questo ultimo amore l’ho fatto e non ha pagato. Bisogna trovare l’equilibrio giusto, in cui sei amata tanto quanto ami”.

L’interprete di Sincerità, che festeggia i 40 anni il 20 agosto 222, ha però un desiderio nel cuore che vorrebbe provare a realizzare, pur non avendo un uomo al suo fianco: diventare mamma. “Ho sempre avuto rapporti sbilanciati. Io ci rinuncio all’amore. Lo dico a malincuore, ci soffro, perché da piccola ho sempre sognato l’amore. A un certo punto noi donne sentiamo il desiderio della maternità, e diventiamo la mamma del nostro uomo. Penso che sarebbe meglio se affrontassi questa cosa da sola, senza un compagno. Perché ho paura dell’amore che finisce, per me l’amore è davvero per sempre. Mi fa impazzire l’idea della morte, della fine di un rapporto, che i miei genitori possano andare via. Fossi più spensierata, avrei un compagno, dei figli” – ha concluso.