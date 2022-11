Arrivano i nuovi concorrenti al Grande Fratello Vip, ecco tutti i nomi dei protagonisti

La casa del Grande Fratello Vip è partita in questa edizione con molti problemi, o meglio con uscite inaspettate che hanno portato a una drastica riduzione delle persone nella casa. L’uscita di Ginevra Lamborghini a pochi giorni dall’inizio della trasmissione a causa del bullismo contro Marco Bellavia, lo stesso Marco Bellavia uscito per le incomprensioni nella casa. È seguita poi l’uscita di Sara Manfuso che aveva bisogno di prendere le distanze, infine, l’eliminazione di Elenoire Ferruzzi che ha portato in una sola puntata a perdere due concorrenti.

Vi è quindi la necessità di rimpiazzare le uscite e forse raddrizzare le sorti di questa edizione che non brilla in quanto a esempi positivi. L’annuncio dell’arrivo di nuovi concorrenti è stato già dato dal conduttore Alfonso Signorini e ora i nomi dei nuovi ragazzi sono praticamente certi. Anche in questo caso non si tratta di veri e propri vip, ma personaggi che hanno fatto diverse esperienze nel mondo della televisione. Manca Alessandro Nuccetelli, migliore amico di Totti che ha dichiarato di essere interessato a quella esperienza televisiva e che si pensava potesse ora avere la sua occasione.

Faranno invece il loro ingresso nella casa più spiata d’Italia Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne, modello e studente di odontoiatria. Ci sarà Edoardo Tavassi, fratello dell’influencer e opinionista Guendalina Tavassi ed ex naufrago de L’Isola dei Famosi. Arriva dal mondo dei Reality anche Luciano Punzo, ex tentatore a Temptation Island. Per quanto riguarda le protagoniste femminili ci saranno Micol Incorvaia, sorella di Clizia Incorvaia che nel Grande Fratello Vip ha conosciuto Paolo Ciavarro, Oriana Marzoli diventata famosa nei reality spagnoli e, infine, Sarah Altobello, sosia di Melania Trump e spesso opinionista nei programmi di Barbara D’Urso.