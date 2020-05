Attrezzi da giardino: gli strumenti indispensabili per il fai da te

Gli attrezzi da giardino sono moltissimi, perché il mercato offre proposte specifiche per ogni singola esigenza: ma quali sono gli strumenti indispensabili per il fai da te? Chi si avvicina al giardinaggio, infatti, deve sapere che esiste una grande varietà di attrezzi, che forse non immaginava neppure, con funzioni molto specifiche, perfetti per velocizzare le operazioni e migliorare i risultati.

Non c’è giardino senza annaffiatoio, anche se molti utilizzano per praticità direttamente un tubo dell’acqua collegato a un rubinetto esterno, o sistemi di irrigazione automatici. Per spostare grandi quantità di terrà può essere utile una carriola, mentre un trapiantatore è uno strumento specifico per il carotaggio del terreno, e facilita l’azione. Il sarchiello permette di smuovere e arieggiare la terra, mentre guanti e occhiali proteggono mani e parti delicate del viso. Alcune piante hanno bisogno di attenzioni specifiche, per cui ecco che diventa necessario l’acquisto di un nebulizzatore o di un piantabulbi.

Insomma, il mondo del giardino fai da te può essere complicato per chi è alle prime armi con piante e fiori e ha sempre curato solo le piante da appartamento. Per questo, la nostra redazione ha deciso di raccontavi quali sono gli attrezzi da giardino indispensabili, a cosa servono e come curarne la manutenzione.

Gli attrezzi da giardino indispensabili

Ogni giardino è diverso. Per questo, quando si inizia a curare, è opportuno affidarsi ai consigli degli esperti, come i vivaisti, negozianti o i fiorai, per carpirne i segreti. Ci sono, tuttavia, degli strumenti che sono comuni a tutti i giardinieri fai da te, che non possono mancare nel capanno degli attrezzi.

Bisogna scegliere questi oggetti con cura, devono essere maneggevoli, solidi e di qualità. Per allungare la loro vita, curate gli attrezzi affinché non si formino ruggine e parassiti. I manici di legno vanno sempre controllati, e scartavetrati se dovessero scheggiarsi. Le parti in metallo vanno pulite e mantenute affilate, nonché ingrassate.

Vediamo, insieme, gli indispensabili.

Ergonomica Fiskars Vanga a punta Adatta a terreni duri La vanga a punta è fondamentale per terreni duri o con radici 26 € su Amazon Pro Design finlandese

Lama in acciaio

Per lavori senza sforzo Contro Nessuno

Da Fiskars una vanga robusta, economica e dal contemporaneo design finlandese. Attrezzo fondamentale per vangare e muovere le zolle, anche in terreni duri, sassosi, con radici o zolle molto compatte.

Il più economico GRÜNTEK Sega da Potatura Pieghevole Facile da usare Uno strumento essenziale per potatura e giardinaggio 12 € su Amazon 19 € risparmi 7 € Pro Leggera

Manico in sughero

Segaccio universale Contro Nessuno

La sega GRÜNTEK è leggera e la sua lama da 180 mm permette due posizioni di taglio per una estrema facilità di taglio in base alle necessità. Il manico ergonomico in sughero ha una speciale impugnatura antiscivolo che semplifica la presa e il taglio.

La nostra scelta Forbici da giardino GARDENA Tagli precisi Forbici da giardino che garantiscono una presa salda durante il taglio 14 € su Amazon Pro 25 anni di garanzia

Affilatura di precisione

Per fiori, tralicci e legno fresco Contro Nessuno

Non possono mancare in nessun giardino: le forbici da giardino GARDENA sono adatte per rami, tralci e fiori di tutti i tipi. Le lame di precisione con rivestimento antiaderente e un’eccezionale geometria di taglio garantiscono dei tagli precisi e netti. Le forbici sono dotate di una scanalatura per la linfa e di un tranciafili.

Impugnatura morbida WOLF Garten Trapiantatore Ogni pianta al suo posto Bilanciato e robusto, è un piccolo attrezzo che non può mancare in giardino 16 € su Amazon

Il trapiantatore WOLF Garten è un piccolo utensile ideale per scavare e piantare anche in terreni duri. L’impugnatura morbida previene la formazione di vesciche sulle mani.

Resistente alla ruggine AmazonBasics Rastrello a ventaglio Telescopico Misura ridotta e manico allungabile rendono perfetto questo rastrello per lavorare in piccoli spazi 26 € su Amazon Pro Facile da usare

Design resistente

Compatto Contro Nessuno

Ci sono almeno due tipi di rastrello essenziali, uno per il terreno e uno per le foglie. Vi proponiamo questo rastrello raccoglifoglie AmazonBasics con pettine in acciaio, manico in alluminio e inserti in gomma termoplastica, fondamentale per lavorare intorno a piccole aiuole o piantine.