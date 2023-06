Aurora Ramazzotti, nella giornata di oggi, 14 giugno 2023, ha pubblicato alcune divertenti storie su Instagram in cui ha descritto la sua giornata tipo. L’influencer 26enne è diventata mamma per la prima volta nel marzo del 2023 e, durante questi mesi, ha documentato con grande ironia i primi passi nel mondo da genitore. Anche in quest’occasione, la creator ci ha regalato qualche risata, condividendo sui social alcuni momenti in compagnia del primogenito, Cesare Augusto.

“Le mie giornate sono composte al 90% da questo”, si legge nella didascalia della prima storia pubblicata sui social, in cui la neomamma si è ripresa mentre si cimenta in una divertente performance canora realizzata per il figlio di appena due mesi.

Nelle storie successive, Aurora Ramazzotti continua a cantare: “Non mi supporta più nemmeno lui”, ha commentato ironicamente e, poco dopo, ha condiviso una fotografia dei giochi del figlio: “Il restante 10% (della giornata) lo passo a cacciare i gatti della palestrina”. L’influencer, infatti, ha pubblicato anche un video di Kida e Saba, i due amati gatti di famiglia che, teneramente, giocano tra le stanze di casa.

Non è la prima volta che la content creator desidera condividere con i propri follower alcuni momenti della sua quotidianità. Negli scorsi giorni, infatti, aveva pubblicato uno scatto della copertina utilizzata dal figlio per dormire, decorata da una scritta ricamata che riporta il suo nome.

Tra gli ultimi post pubblicati sul suo profilo, troviamo un altro carosello di immagini in compagnia di Cesare: “Respirare un’aria nuova”, si legge nella didascalia delle foto in cui la neomamma abbraccia con gioia il bambino.