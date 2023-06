Aurora Ramazzotti nella serata di ieri, 6 giugno 2023, ha condiviso tra le storie su Instagram un selfie in compagnia del piccolo Cesare. Nell’immagine, la neomamma, si è ripresa mentre dava il latte al bambino utilizzando il biberon e, poco dopo la sua pubblicazione, ha ricevuto qualche commento di troppo. Alcuni utenti, infatti, le hanno chiesto perché non lo allattava direttamente dal seno e, nella mattinata di oggi, l’influencer ha voluto rispondere alle domande dei follower con un video piuttosto ironico.

“Buona cena”, si legge nella didascalia dello scatto condiviso da Aurora Ramazzotti che, mentre fa la linguaccia, si sporge verso il figlio per dargli il latte con il biberon. Il piccolo è nato verso la fine di marzo 2023 dalla relazione con Cesare Cerza e, dopo essersi presa qualche giorno di riposo, la neomamma non ha mai smesso di documentare i primi mesi della maternità e tutte le sue avventure.

Nella mattinata di oggi, 6 giugno 2023, come riportato da Leggo, sembra che l’influencer 26enne abbia ricevuto qualche domanda di troppo in merito alle modalità con cui allattava il figlio. A quel punto, la ragazza ha deciso di spiegare molto chiaramente la scelta di utilizzare il biberon, condividendo tra le storie un breve video: “Cos’hai detto? Ti hanno visto che prendevi il latte dalla bottiglia e non dal seno?”, ha chiesto la creator, rivolgendosi direttamente al piccolo.

Vabbè, diglielo tu che la mamma non aveva più latte, quindi, come facciamo? Noi dobbiamo mangiare. Allora la mamma è passata al latte artificiale perché non ne aveva più, a volte succede.

Nei pochi secondi in cui Aurora Ramazzotti finge di intavolare una conversazione con il figlio di pochi mesi, ha voluto condividere con i follower alcune informazioni in merito alla possibilità di esaurire il latte materno, una condizione che, alcune donne, possono riscontrare durante la maternità: