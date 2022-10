Aurora Ramazzotti combatte le nausee con il ginger shot, un beverone che può causare dei disturbi

Aurora Ramazzotti ha da poco superato il primo trimestre di gravidanza ma, come la maggior parte delle donne incinte, combatte ancora con il mal di stomaco e con le nausee tipiche dei nove mesi. Per alleviare quella fastidiosa sensazione capace di rovinare un’intera giornata, la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti è ricorsa a una bevanda naturale tra le più gettonate dalle vip in dolce attesa. Stiamo parlando del ginger shot, utilizzato anche da Chiara Ferragni per combattere il raffreddore.

Ma cos’è esattamente questa tisana 100% naturale? Il ginger shot è una miscela a base di zenzero, miele e limone. Il famoso rizoma i origine orientale è considerato una panacea per tutti i mali: stimola le difese immunitarie, combatte gli stati influenzali ed esercita una benefica azione a livello dello stomaco, alleviando nausee e dispepsia. Tutto bene quindi o quasi: il Ministero della Salute, pur riconoscendo le numerose virtù dello zenzero in caso di gravidanza, ha recepito e sottoscritto un’importante disposizione dell’Aifa.

Nel documento stilato dall’Agenzia Italiana del Farmaco, è stata evidenziata la presenza nello zenzero di agenti mutageni, un fattore che ne sconsiglierebbe l’uso in gravidanza. Come mediare tra le varie informazioni? Semplicemente non abusando del famoso beverone, così come hanno affermato le numerose follower di Aurora Ramazzotti che l’hanno invitata a prestare la massima attenzione ai rimedi naturali che, in alcuni casi, potrebbero provocare dei problemi.