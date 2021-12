Pratico, elegante, sempre attuale, il tailleur è un capo che non può assolutamente mancare al guardaroba di una donna. E quelli dal taglio maschile, poi, ci piacciono ancora di più. Come ci insegna Aurora Ramazzotti, che in un post su Instagram ne ha sfoggiato uno semplicemente perfetto, abbinandolo ad un paio di decolleté dal tacco vertiginoso (ma azzeccatissimo sotto quel pantalone).

Del resto. il tailleur è uno dei capi di punta di questa stagione autunno/inverno 2021. È un abito estremamente versatile, che può essere indossato con una scarpa da tennis così come con una decolleté come fa Aurora. I colori più richiesti per questi mesi sono senza dubbio il nero e il bianco, ma anche i colori pastello, come il lilla o il turchese (ma anche un bel rosso) sono molto apprezzati. Ma vediamo perché il modello indossato da Aurora è semplicemente perfetto..

Il completo giacca e pantalone indossato da Aurora è un capo classico rivisitato in chiave moderna in ogni suo dettaglio. Si tratta di un modello leggermente oversize che accompagna la silhouette delicata della giovane conduttrice. La giacca del tailleur è un doppiopetto dalla scollatura profonda, che dona ad Aurora un tocco di sensualità, mettendo in evidenza il decolleté.

“Quel primo momento quando infili il tacco dodici e ti senti pazzesca dimenticandoti che fra 10 minuti vorrai usarlo come brace per un falò dedicato al loro inventore contro cui inveirai incessantemente per ore“, ha scritto Aurora, con l’ironia che la caratterizza, in un messaggio a corredo del post.

I punti di forza di questo completo sono senza dubbio i bottoni gioiello, che danno un tocco di luce al total black dell’outfit, la scollatura, come abbiamo già visto, e gli spacchi del pantalone, che mettono in risalto la caviglia di Aurora e accompagnano l’occhio fino alla scarpa, altissima, nera e anch’essa perfetta.