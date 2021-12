L’occasione è l’accensione dell’albero di Natale Swarovski della galleria Vittorio Emanuele II a Milano. La madrina dell’evento invece è lei, Bianca Balti, la modella dalla bellezza elegante made in Italy, che per la serata ha sfoggiato un cappotto nero lungo e dal sapore royal. Alla presenza del sindaco meneghino, Beppe Sala, la mannequin ha assistito all’illuminazione dell’albero alto ben 12 metri, addobbato con 36mila luci e 10mila addobbi di cristallo.

Vi raccomandiamo... Bianca Balti dedica una lettera commovente a Lodi

Nonostante lo sfavillante scenario natalizio, il look total black della modella ha brillato su tutto, rubando la scena anche ai luminosi cristalli dell’azienda austriaca. Il cappotto nero di Bianca Balti, doppiopetto esattamente come dettano le tendenze della moda inverno 2021, ha ampi revers sul collo e una lunghezza fin sotto le ginocchia e niente collant, ovviamente.

Il modello di questo capospalla esalta elegantemente la silhouette, stringendosi alla perfezione nel punto vita e restando leggermente ampio sui fianchi. Un vero e proprio coat dress che riporta alla mente quelli indossati dalle principesse. A completare l’outfit, un paio di pump in raso nero, con la punta affusolata e un dettaglio gioiello a forma di fiocco.

Per l’acconciatura Bianca Balti ha scelto di pettinare i capelli all’indietro, in una mezza coda alta che lascia il focus sul viso. Per il trucco, invece, la modella predilige un cat eyes leggero con eyeliner nero e labbra nude. Per illuminare il tutto ha indossato dei gioielli Swarovski: orecchini, collane, bracciali, e anelli che hanno contribuito a esaltare questo look perfetto per le Feste.