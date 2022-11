Aurora Ramazzotti, romantica vacanza sulle Dolomiti con Goffredo Cerza

Le Dolomiti sono un must in qualsiasi stagione ma se in estate rappresentano il refrigerio più gettonato contro la calura cittadina, in autunno sono la quintessenza del romanticismo e del relax. Ne sanno qualcosa Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza che hanno approfittato dei giorni di festa per regalarsi una mini vacanza in un resort di lusso per riprendersi dalle fatiche del trasloco e in vista di quelle che arriveranno il prossimo anno, quando nascerà il bambino che la coppia attende per i primi mesi del 2023. Un periodo bellissimo ma impegnativo per i due che hanno approfittato del bel tempo per concedersi un po’ di relax.

Intimo, romantico e all’insegna della semplicità: questo è il mood del viaggio scelto da Cerza e Ramazzotti. Le giornate scorrono serene tra lunghe escursioni nella splendida cornice dei boschi autunnali, cene prelibate e simpatici incontri con cavalli e caprette con le quali la ragazza si è immortalata in una fotografia diventata virale. E, dopo una giornata di passeggiate e movimento, la sera la coppia si concede una sauna corroborante in attesa di gustare qualche ricetta tipica del luogo. Superato lo stress dei primi mesi, Aurora Ramazzotti sembra aver ritrovato lo sprint e l’energia di sempre.

L’inizio della gravidanza è stato particolarmente faticoso per la giovane Ramazzotti. Lo scoop di Chi, il settimanale che ha svelato la lieta notizia, è stato seguito da un lungo periodo di silenzio in cui Goffredo Cerza e la compagna non hanno mai accennato all’evento. La coppia ha voluto attendere l’arrivo del secondo trimestre di gravidanza per confermare non solo la notizia ma anche per condividere piccoli spaccati della vita quotidiana di Aurora Ramazzotti. Abbiamo visto la futura mamma combattere le nausee gravidiche con il gingershot, piangere per una crisi ormonale o mostrare per la prima volta con orgoglio il pancino su Ig!