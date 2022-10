Aurora Ramazzotti svela il sesso del bambino: sarà un maschietto

Il silenzio dei primi tre mesi di gravidanza ha lasciato il posto a una gioia incontenibile. Aurora Ramazzotti è un fiume in piena e si lascia travolgere dalle mille emozioni regalate dall’arrivo di una nuova vita. L’abbiamo vista piangere a causa degli ormoni, sorridere di fronte all’obiettivo di mamma Michelle Hunziker che ha fotografato per la prima volta il pancino della figlia e abbracciare commossa Sara Daniele, figlia di Pino Daniele nonché amica del cuore, che ha organizzato una festa a sopresa per svelare a parenti e amici il sesso del nascituro.

È una domenica di inizio autunno. Il sole splende e regala un piacevole tepore. Al gender reveal party partecipano tutte le persone care ad Aurora Ramazzotti: i suoi genitori e quelli di Goffredo Cerza, Jonathan Kashanian, Sara Daniele con il compagno. Agli invitati viene chiesto di provare a indovinare il sesso del piccolo indossando un braccialetto a tema. Intanto due orsetti, vestiti di rosa e azzurro, iniziano a girare indisturbati tra gli ospiti finché i due futuri genitori decidono che è arrivato il momento di rivelare il sesso del nascituro. Inizia così un divertente tiro alla fune tra i due pupazzi: chi vincerà?

And the winner is… Il pupazzo celeste! Aurora Ramazzotti e il compagno aspettano un maschietto! La gioia di Michelle Hunziker è incontenibile tanto che Sara Daniele la riprende mentre si scioglie in un fiume di lacrime! Dopo tante femmine, in casa Hunziker arriva finalmente un maschietto. Tra la commozione generale, l’allegria di Kashanian è esplosiva: non solo è felice per l’amica del cuore ma è stato uno dei pochi ospiti a scegliere il braccialetto celeste, indovinando così il sesso del nascituro!